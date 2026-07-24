Inicio / Nacional / Préstamos en línea elevan riesgo de robo de identidad, alertan

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México advirtió sobre el incremento de casos de robo de identidad vinculados con aplicaciones y plataformas digitales que ofrecen créditos rápidos.

De acuerdo con la corporación, los delincuentes aprovechan la necesidad de financiamiento de las personas para obtener documentos oficiales, fotografías y datos personales que posteriormente utilizan para cometer fraudes financieros.

#BoletínSSC | #AlertaCibernética | La Unidad de la #PolicíaCibernética de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, alerta a la ciudadanía por posibles casos de robo de identidad relacionados con solicitudes de préstamos digitales.



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Así operan los fraudes con créditos en línea

La Policía Cibernética explicó que uno de los métodos más frecuentes consiste en solicitar fotografías o copias de credenciales oficiales, especialmente de la credencial para votar, durante supuestos procesos de registro para préstamos.

Con esa información, los responsables pueden tramitar créditos, solicitar préstamos, abrir cuentas bancarias o realizar diversos movimientos financieros sin el consentimiento de las víctimas.

Además, las autoridades detectaron la existencia de aplicaciones móviles y páginas web falsas que imitan la imagen de instituciones financieras legítimas para generar confianza y obtener información sensible.

Una vez que los usuarios comparten sus documentos y datos personales, los delincuentes los utilizan para cometer fraudes o realizar operaciones financieras ilegales.

La dependencia señaló que los ciberdelincuentes buscan principalmente identificaciones oficiales, fotografías, números telefónicos, direcciones y otra información que permita suplantar la identidad de las personas.

Por ello, advirtió que cualquier plataforma que ofrezca préstamos inmediatos sin requisitos claros o que solicite documentación excesiva debe considerarse una señal de alerta.

Recomendaciones para evitar ser víctima

Ante este panorama, la Policía Cibernética emitió una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de robo de identidad y proteger la información personal.

Entre las principales medidas destacan:

No compartir fotografías o copias de identificaciones oficiales mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería o correos electrónicos, salvo con instituciones plenamente verificadas.

Confirmar que las plataformas de préstamos estén registradas y operen de manera legal.

Revisar cuidadosamente los avisos de privacidad antes de entregar información personal.

Evitar ingresar a enlaces enviados por desconocidos o que prometan créditos fáciles e inmediatos.

Activar la verificación en dos pasos en cuentas digitales.

Utilizar contraseñas seguras y diferentes para cada servicio.

Consultar periódicamente el historial crediticio para detectar movimientos sospechosos.

Mantener actualizados los dispositivos electrónicos y utilizar herramientas de seguridad informática.

¿Qué hacer en caso de robo de identidad?

Las autoridades recomendaron actuar de inmediato si se detecta el uso indebido de datos personales o la contratación de créditos no autorizados.

En esos casos, se debe reportar la situación a la institución financiera involucrada y presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes para iniciar las investigaciones.

La SSC recordó que la ciudadanía puede solicitar apoyo de la Policía Cibernética a través del teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o mediante el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

También se pueden realizar consultas y reportes a través de las cuentas oficiales de la dependencia en la red social X, @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

Por otra parte, la Policía Cibernética nsistió en que la mejor herramienta de prevención sigue siendo la verificación de las plataformas utilizadas y el resguardo responsable de los documentos personales, especialmente cuando se realizan trámites financieros a través de internet.