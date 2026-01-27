¿Cuesta de enero? Un 50% se endeuda para solventar gastos

La llamada cuesta de enero se ha convertido en uno de los periodos de mayor presión económica para muchas personas trabajadoras, y por ello, para hacerle frente, muchos han optado por endeudarse.

Y es que los trabajadores en México lidian con los gastos acumulados de diciembre; los compromisos de inicio de año y un entorno inflacionario persistente complican la organización del presupuesto y la llegada a fin de mes.

En este contexto, el “Termómetro Laboral” de OCC reveló a través de un sondeo que 50% de los encuestados ha adquirido alguna deuda para cubrir los gastos de inicio de año.

De este grupo, un 26% utiliza tarjetas de crédito para solventar gastos, un 22% recurre a préstamos personales o bancarios y un 2% acude a casas de empeño.

En tanto que el otro 50% de los encuestados aseguró no haber adquirido una deuda para enfrentar la cuesta de enero.

Por otro lado, al indagar sobre cuál es el principal desafío económico que tienen durante esta temporada, el 45% de los encuestados dijo que el principal reto es el pago de las deudas.

A eso se suma un 29% que mencionó los costos asociados al inicio de año, mientras que el 19% no percibe compromisos financieros que representen un reto significativo, mientras que un 7% agregó que los gastos realizados en la temporada decembrina son los que generan mayores desafíos.

