Prevén alza de 16.4% en comercio con UE tras acuerdo modernizado

El sector empresarial estima que las exportaciones mexicanas hacia el mercado europeo podrían aumentar 16.4% para 2027, impulsadas por mayores facilidades comerciales, eliminación de barreras y una integración productiva más amplia.

Sergio Contreras, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), afirmó que la entrada en vigor de la parte comercial interina del Acuerdo Global Modernizado permitirá generar nuevas oportunidades de negocio desde finales de este año.

“Tenemos la oportunidad de incrementar mucho nuestra exportación porque uno de los socios comerciales más importantes que tenemos en México es precisamente la Unión Europea”, señaló.

Proyectan exportaciones por $32,000 millones de dólares

De acuerdo con las estimaciones del Comce, las exportaciones mexicanas hacia la Unión Europea podrían pasar de los actuales $27,500 millones de dólares a cerca de $32,000 millones de dólares en 2027.

El crecimiento representaría un incremento de aproximadamente $4,500 millones de dólares, equivalente a 16.4%.

Contreras explicó que uno de los principales beneficios será la posibilidad de importar maquinaria europea de alta calidad, lo que permitirá fortalecer la capacidad productiva de las empresas mexicanas y elevar su competitividad en mercados internacionales.

“Podríamos esperar que para el 2027 llegaríamos a unos 32 mil millones de dólares, lo cual es muy bueno porque hay muchas pymes involucradas como proveedoras de la cadena productiva”, destacó.

Según el dirigente empresarial, aunque algunas oportunidades comenzarán a materializarse a finales de este año, los efectos más visibles se observarán durante 2026 y tendrán una aceleración más clara en 2027.

Agroindustria y sector automotriz, entre los beneficiados

El presidente del Comce señaló que los primeros beneficios se reflejarán en sectores con alta integración productiva y capacidad exportadora.

Entre ellos destacan la agroindustria, la industria automotriz y diversas actividades manufactureras vinculadas a cadenas globales de suministro.

Además, consideró que el acuerdo representa una herramienta clave para diversificar mercados en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y geopolíticas.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, quien encabeza actualmente el organismo empresarial, respaldó la modernización del acuerdo y subrayó que ofrecerá mayor certidumbre para las inversiones y el comercio bilateral.

El líder empresarial destacó que la eliminación de aranceles en distintos sectores permitirá ampliar el intercambio comercial entre ambas regiones y generar nuevas oportunidades para industrias como la tecnología, la arquitectura y los servicios especializados.

“En muchos de los sectores no habrá aranceles”, señaló.

Asimismo, consideró que el acuerdo brinda un horizonte de estabilidad para las empresas que buscan desarrollar proyectos de largo plazo.

“Realmente tener la certidumbre de los próximos 30 o 40 años es muy positivo”, afirmó al referirse al entorno internacional actual, marcado por conflictos geopolíticos y cambios en las cadenas globales de suministro.

Europa busca invertir en México

El sector privado también observa un potencial crecimiento de la inversión europea en territorio mexicano.

De acuerdo con el CCE, numerosas compañías del continente ven a México como una plataforma estratégica para acceder al mercado de América del Norte gracias a su ubicación geográfica y a la red de tratados comerciales que mantiene el país.

“Hay interés de las empresas europeas de venir a invertir en México para poner un pie en Norteamérica y de aquí acceder al mercado de los Estados Unidos”, explicó.

Los empresarios consideran que esta tendencia podría fortalecerse con la entrada en operación del acuerdo modernizado, generando nuevas oportunidades de empleo, transferencia tecnológica y desarrollo industrial.

Cabe señalar que la Unión Europea se mantiene como uno de los principales socios comerciales de México y representa un mercado de más de 440 millones de consumidores.

Para el sector exportador, la actualización del acuerdo no sólo permitirá ampliar el intercambio de bienes y servicios, sino también reducir la dependencia de otros mercados y fortalecer la presencia de productos mexicanos en una de las economías más importantes del mundo.

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