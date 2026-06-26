Mundial genera poco más de $17,000 millones a comercios

La Concanaco reportó que el torneo de la FIFA ha generado ingresos por $17,500 millones; prevén alcanzar $65,000 millones al cierre del torneo

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En lo que va del Mundial, la derrama económica generada por este evento suma un monto de $17,500 millones de pesos, señaló la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

En conferencia, Octavio de la Torre de Stéffano, presidente del organismo del sector privado, comentó que el monto de ingresos generados por la justa deportiva no incluye los $5,000 millones de pesos correspondientes a los boletos ya vendidos y agotados para los partidos.

Estimaciones iniciales de la Concanaco-Servytur indican que se espera que el Mundial deje un beneficio económico por $65,000 millones de pesos, cifra que incluye la venta de las entradas a los partidos.

Explicó que la derrama económica se distribuye principalmente en las tres sedes mundialistas, pero también se observa un aumento en el turismo hacia destinos como Zacatecas, Oaxaca, Hidalgo y Puebla, lugares que no tienen playa.

Insistió en que se busca que esta derrama llegue a todas las ciudades, no solo a las sedes mundialistas, sino también a las cercanas.

Paralelo a ello, la Concanaco-Servytur dio a conocer que los negocios que adquirieron las licencias de transmisión reportaron, en lo que va del evento deportivo, ventas espectaculares.

Cabe mencionar que recientemente y ante la llegada de miles de visitantes por la Copa del Mundo 2026, el sector comercio y servicios de Nuevo León se perfila como uno de los principales beneficiados, al captar una derrama de $405 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Monterrey.

El organismo además señaló que, a nivel nacional, el evento generará ventas por $2,250 millones de dólares.

También destacó que se prevé la llegada de entre 350,000 y 500,000 visitantes a la entidad durante la celebración de la justa mundialista.

Para aprovechar este escenario, negocios de los sectores comercio, servicios y turismo han realizado preparativos desde hace varios meses, incluyendo el fortalecimiento de inventarios con artículos alusivos al evento, el diseño de campañas de mercadotecnia y, en algunos casos, la contratación temporal de personal ante un posible incremento en la afluencia de clientes, explicó.

Asimismo, añadió que las empresas han reforzado la capacitación de sus colaboradores en temas de calidad en el servicio, idiomas y atención a visitantes de distintas nacionalidades.