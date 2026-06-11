PVEM busca que delitos ambientales sean considerados graves

Durante los últimos 14 años se han denunciado más de 18,000 delitos en contra del ambiente y la gestión ambiental, por lo que, ante este panorama, el Partido Verde propuso endurecer las penas y cambiar la clasificación de estos delitos a delitos graves.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero de 2012 y abril de 2026 se iniciaron 18,453 carpetas de investigación por delitos ambientales en todo el país.

Para el partido, estas cifras reflejan el daño constante al medio ambiente, por lo que aseguraron que se requiere una respuesta más contundente de las autoridades.

En este sentido, el partido recordó su iniciativa presentada en 2025, la cual plantea modificar el marco legal y establecer sanciones más severas contra quienes incurran en conductas que afecten el patrimonio ambiental del país.

La propuesta considera como graves delitos relacionados con la contaminación de suelos y cuerpos de agua, la destrucción de ecosistemas y el aprovechamiento ilegal de recursos naturales.

La bancada argumentó que las afectaciones por dichos delitos trascienden el deterioro de la flora y la fauna, pues aseguraron que tienen consecuencias directas en la salud, la disponibilidad de recursos naturales y la calidad de vida de las comunidades.

Comentarios