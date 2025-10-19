Waldo agradece apoyo del PVEM y seguirá en labor legislativa

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) manifestó su respaldo al senador Waldo Fernández como su potencial candidato a la gubernatura de Nuevo León en 2027.

Tras el anuncio, el legislador morenista agradeció el apoyo y reafirmó su compromiso con la ciudadanía del estado.

El espaldarazo se hizo oficial durante la Asamblea Estatal del PVEM, celebrada este fin de semana en Monterrey, donde el presidente estatal del partido, Édgar Salvatierra, destacó la trayectoria y el compromiso de Fernández con Nuevo León al manifestarle públicamente su apoyo.

Por su parte, el senador, quien acudió como invitado especial al cambio de mandos del Consejo Estatal del PVEM, se dijo honrado con el reconocimiento.

"Reconozco y valoro el apoyo del Partido Verde y de su dirigencia estatal. Coincidimos en nuestra visión para el futuro de Nuevo León y la importancia de construirlo juntos, en equipo con la Cuarta Transformación", expresó Fernández.

El senador subrayó que, por el momento, su concentración está en su labor legislativa y en el trabajo en territorio.

"Seguiremos trabajando desde el Senado y en territorio para escuchar a la gente y, sobre todo, para brindarles soluciones", afirmó.

Fernández refrendó su disposición para seguir construyendo consensos que fortalezcan a la entidad.

"Las coincidencias son la base de una nueva etapa política donde las y los nuevoleoneses estén en el centro de las decisiones", concluyó Fernández.

