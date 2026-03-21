Realiza IMSS cuarta edición de concurso para titulares estatales

Bajo principios de transparencia, equidad, competencia, conocimiento e imparcialidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevó a cabo la cuarta edición del concurso de oposición para integrar la lista de reserva de titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), con la participación de 21 aspirantes, entre personal médico y de Enfermería en activo y jubilado.

El proceso fue encabezado por el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, acompañados por autoridades del sector, directores normativos, titulares de unidad, integrantes del Consejo Técnico y un panel de expertos responsables de la evaluación.

¿Cómo se desarrolló el proceso de selección en el IMSS?

En el vestíbulo del edificio central del Seguro Social, y ante la presencia del notario público número 247 de la Ciudad de México, Guillermo Aarón Vigil Chapa, se realizó el proceso de insaculación para definir el tipo de examen que presentarían las y los aspirantes.

El inicio formal del concurso se marcó con el toque de gong a cargo de Zoé Robledo y David Kershenobich, dando paso a una de las etapas clave para la selección de perfiles que podrían encabezar las representaciones del IMSS en los estados.

¿Cuál es el objetivo del concurso para titulares de OOAD?

Durante su mensaje, Zoé Robledo destacó que una de las principales responsabilidades de quienes ocupan o aspiran a ocupar una titularidad de OOAD es contribuir a la integración del servicio universal de salud.

Señaló que esta cuarta edición se desarrolla en el contexto de un proceso de transformación del sector salud, enfocado en la universalidad, la integración de programas como IMSS Coplamar al Régimen Ordinario y la digitalización de servicios para mejorar la atención.

Recordó que desde su llegada en 2019 se impulsó un cambio en la designación de estos cargos mediante procesos abiertos y competitivos, dirigidos al personal que conoce la operación del Instituto.

¿Qué destacaron autoridades del sector salud?

El secretario de Salud, David Kershenobich, subrayó que este proceso representa un punto de inflexión para fortalecer el sistema de salud, al considerar que el personal administrativo es clave para garantizar la eficiencia y continuidad de los servicios.

“El buen funcionamiento del sistema de salud no depende únicamente del personal médico y de Enfermería, sino de quienes coordinan recursos, supervisan procesos y hacen posible que cada engranaje institucional opere correctamente”.

Indicó que la vocación e integridad de los participantes fortalecen la capacidad de gestión hacia un sistema más equitativo y con mayor capacidad de respuesta.

¿Qué etapas contempla la evaluación de aspirantes?

Por su parte, el director de Operación y Evaluación del IMSS, Javier Guerrero García, afirmó que este concurso es resultado de un esfuerzo iniciado en 2019 para consolidar un modelo basado en el mérito, la transparencia y la honestidad.

Detalló que el proceso de evaluación contempla siete etapas: examen de conocimientos, prueba psicométrica, revisión documental, evaluación de experiencia, valoración del mérito, entrevista y un taller gerencial incorporado en esta edición para medir competencias blandas.

El funcionario señaló que este esquema ha permitido fortalecer la profesionalización y garantizar que perfiles con experiencia, preparación y compromiso encabecen las representaciones del Instituto en las entidades.

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