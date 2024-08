Realizan operativo en vivienda del testigo en homicidio de Cuen

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Agencia de Investigación Criminal llevaron a cabo un operativo sorpresa en el desarrollo urbano Tres Ríos, en Culiacán. La intervención, que tuvo lugar en la privada Pueblo Bonito, generó gran expectación entre los vecinos de la zona.

Según reportaron medios locales, el objetivo del operativo fue el domicilio de quien se presentó como testigo del asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda. La vivienda objeto del cateo podría pertenecer a Antonio Corrales Burgueño, padre de Fausto Corrales, quien estaba con Cuen Ojeda al momento del atentado que sufrió el pasado 25 de julio.

Cuen Ojeda fue declarado muerto por disparos de arma de fuego en una clínica particular a donde fue trasladado. Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo detenidos o bienes asegurados durante el operativo, y las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre los motivos o resultados de la intervención.

Este operativo se suma a otras acciones recientes de la FGR, que incluyen la inspección de la finca San Julián, donde se presume que fue asesinado Cuen y el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada. También se ha resguardado la pista de donde se cree que despegó el avión que llevó a “El Mayo” a Estados Unidos.

La FGR ha sido crítica con la Fiscalía de Sinaloa por las omisiones en la investigación del caso, que inicialmente consideró un intento de robo en una gasolinera como posible motivo del asesinato de Cuen, pero tras revelarse omisiones en la investigación, su titular renunció.

