Recibe Nuevo León tomógrafos de alta tecnología del IMSS

Nuevo León forma parte de los 19 estados beneficiados con la instalación de nuevos tomógrafos de 256 cortes adquiridos por el IMSS

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Nuevo León se convirtió en una de las entidades beneficiadas con la renovación tecnológica impulsada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que ya instaló nuevos tomógrafos de 256 cortes en hospitales del país como parte de la estrategia de modernización del sistema de salud.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que estos equipos forman parte de la mayor adquisición de tecnología médica de imagen realizada por la institución, proceso que incluyó tomógrafos, resonadores magnéticos y mastógrafos.

En el caso de Nuevo León, la entidad recibió equipos para unidades especializadas del instituto, entre ellas Traumatología Monterrey y Cardiología Monterrey, consideradas centros de referencia regional para la atención de enfermedades complejas.

“Una de las prioridades del segundo piso de la Cuarta Transformación es justamente esta actualización de equipos, utilizar la tecnología del siglo XXI en hospitales, aunque hayan sido construidos en el siglo XX”, señaló Robledo.

Nuevo León entra a la nueva generación de diagnóstico médico

Los nuevos tomógrafos corresponden al modelo Revolution Apex Elite de General Electric, considerados equipos de gama ultra alta capaces de generar 256 cortes por rotación e integrar inteligencia artificial para obtener imágenes de mayor precisión.

La tecnología representa un salto importante respecto a los equipos anteriores de 16 cortes que operaban en varias unidades médicas.

“Antes se generaban 16 imágenes por cada rotación, ahora son equipos de 256 cortes que permiten análisis más avanzados para infarto cerebral, oncología y emergencias”, explicó el funcionario.

Los nuevos sistemas permiten detectar de manera más temprana cáncer de mama, tumores cerebrales, fracturas, hemorragias internas, lesiones en órganos e infartos, padecimientos donde el tiempo de respuesta puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Uno de los cambios más relevantes es la velocidad con la que se realizan los estudios.

Mientras anteriormente una tomografía podía requerir entre cinco y seis minutos de exposición, ahora el procedimiento puede completarse en apenas 15 segundos.

“Los resultados son más rápidos, más confiables y con menor exposición a la radiación para los pacientes”, destacó.

Además de mejorar la experiencia del paciente, la nueva tecnología incrementa la calidad de imagen y la resolución diagnóstica, facilitando el trabajo de especialistas en áreas como neurología, oncología, medicina interna, traumatología y urgencias.

Según datos del IMSS, antes se realizaban entre 20 y 25 estudios diarios por tomógrafo. Con la nueva tecnología, el promedio alcanzó los 50 estudios por día.

“Más pacientes también significa menos tiempo de espera y menos traslados hacia otros hospitales cuando no se contaba con este tipo de equipo”, indicó el director general.

Un proyecto nacional que alcanza 19 estados

Los nuevos tomógrafos comenzaron a instalarse desde abril en 40 hospitales distribuidos en 19 estados del país.

Entre las entidades beneficiadas se encuentran Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, además de diversos centros médicos nacionales de alta especialidad.

Destacó que durante años se pensó que este tipo de tecnología debía reservarse exclusivamente para hospitales de alta especialidad.

“Hoy los tenemos lo mismo en alta especialidad, en Siglo XXI o La Raza, pero también en hospitales regionales y hospitales de zona”, afirmó.

Además, explicó que la adquisición fue posible gracias a las modificaciones en la Ley de Adquisiciones, lo que permitió negociar directamente con los fabricantes.

“Accedimos a la última gama sin intermediarios ni comercializadores”, sostuvo.

Cabe señalar que dicha estrategia también busca disminuir la subrogación de servicios diagnósticos y fortalecer la capacidad instalada del propio instituto.