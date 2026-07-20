La condena fue formalizada por el juez Brian Cogan, poniendo fin a una etapa clave del proceso judicial iniciado tras su detención en julio de 2024

Inicio / Nacional / Recibe 'El Mayo' Zambada cadena perpetua en Estados Unidos

Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los fundadores y principales líderes históricos del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado este lunes a cadena perpetua por una corte federal de Brooklyn, Nueva York, luego de declararse culpable de delitos relacionados con crimen organizado y narcotráfico.

La audiencia se realizó a las 10:30 horas, tiempo local de Nueva York, y estuvo encabezada por el juez Brian Cogan, quien formalizó la condena acordada tras la admisión de culpabilidad del capo mexicano.

La resolución judicial llega casi un año después de que Zambada aceptara su responsabilidad penal ante la Corte del Distrito Este de Brooklyn.

El 25 de agosto de 2025, el líder criminal se declaró culpable de diversos cargos relacionados con operaciones de narcotráfico y delincuencia organizada. Con esa decisión evitó enfrentar un juicio que podría haber derivado en la solicitud de la pena de muerte por parte de las autoridades estadounidenses.

La comparecencia de este lunes tuvo como objetivo oficializar la condena previamente acordada dentro del proceso judicial.

La defensa busca evitar una prisión de máxima seguridad

Durante la audiencia estuvo presente Frank Pérez, abogado defensor de Zambada, quien continúa gestionando que su cliente sea enviado a un centro penitenciario con servicios médicos especializados.

La defensa pretende evitar que sea trasladado a la Penitenciaría de Máxima Seguridad ADX Florence, en Colorado, conocida como el “Alcatraz de las Rocosas”, donde actualmente cumple condena Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Por ahora, Zambada permanece recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC Brooklyn), instalación a la que fue trasladado en septiembre de 2024 tras quedar bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

Del arresto en Nuevo México a la condena

Cabe recordar que la captura de “El Mayo” ocurrió el 25 de julio de 2024 después de llegar a territorio estadounidense en una aeronave privada.

Según la versión presentada por el propio Zambada, fue engañado por integrantes de “Los Chapitos” para acudir a una reunión en una propiedad ubicada en las afueras de Culiacán, Sinaloa. Ahí, aseguró, fue privado de la libertad y obligado a abordar un avión con destino a Estados Unidos.

La aeronave, pilotada por Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, identificado por autoridades como operador aéreo vinculado a “Los Chapitos”, aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México, donde agentes federales ya esperaban para ejecutar la detención.