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Nacional

Recuperan libramiento de pago del siglo XVI tras ser robado

Gestiones de repatriación de este folio tienen sus inicios en mayo de 2022, cuando se remitió información al AGN referente a su venta por la casa de subastas

  • 16
  • Junio
    2026

Con un valor incalculable, se logró recuperar un documento de casi 500 años de antigüedad.

El Archivo General de la Nación (AGN) recibió un documento del siglo XVI referente a un libramiento de pago emitido el 20 de febrero de 1527, el cual fue entregado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Las gestiones de repatriación de este folio tienen sus inicios en mayo de 2022, cuando se remitió información al AGN referente a su venta por la casa de subastas Paul Fraser Collectibles.

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Por ello, se destaca el trabajo coordinado entre autoridades mexicanas y estadounidenses con acciones estratégicas que permiten la devolución del patrimonio nacional al país.

recuperan-mexico-libramiento-pago-siglo-xvi.jpg

Este documento pertenece a un grupo de folios con firmas de Hernán Cortés, sustraídos del volumen 362. Las labores de identificación que realiza el AGN continúan; este hecho reafirma el patrimonio documental de México.

 


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