Recuperan vehículo robado sobre carretera Reynosa–Monterrey

Elementos de la Guardia Estatal recuperaron este jueves un vehículo con reporte de robo sobre la carretera Reynosa–Monterrey.

Tras un reporte emitido por el sistema C5i, el vehículo Ford Focus color gris fue localizado a la altura del kilómetro 203, tras darle el alcance al conductor.

En tanto, los agentes lograron detener al presunto responsable, para ponerlo a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado con el fin de realizar las diligencias correspondientes y determinar su situación jurídica.

Comentarios