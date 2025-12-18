Podcast
Tamaulipas

Recuperan vehículo robado sobre carretera Reynosa–Monterrey

Dicho automóvil fue localizado a través del monitoreo del C5i, donde se percataron que dicha unidad contaba con reporte de robo

  • 18
  • Diciembre
    2025

Elementos de la Guardia Estatal recuperaron este jueves un vehículo con reporte de robo sobre la carretera Reynosa–Monterrey.

Recuperan vehículo robado sobre carretera Reynosa–Monterrey.png

Tras un reporte emitido por el sistema C5i, el vehículo Ford Focus color gris fue localizado a la altura del kilómetro 203, tras darle el alcance al conductor.

Recuperan vehículo robado sobre carretera Reynosa–Monterrey.png

En tanto, los agentes lograron detener al presunto responsable, para ponerlo a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado con el fin de realizar las diligencias correspondientes y determinar su situación jurídica.


