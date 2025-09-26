Reestablecen servicio de CFE de manera progresiva tras apagón

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el servicio eléctrico fue reestablecido en una parte de Yucatán, Quintana y en gran parte del estado de Campeche.

A través de redes sociales, la mandataria actualizó la información de la Comisión Federal de Electricidad.

CFE ya restableció el servicio de energía eléctrica en la mayor parte de Mérida y Valladolid, Yucatán. También en Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbox, Quintana Roo, y la mayoría del estado de Campeche. Seguimos informando. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 26, 2025

De acuerdo con la presidenta, fue una falla en una de las líneas de transmisión en el sureste del país lo que provocó el apagón en estas tres entidades.

Mientras tanto, diversos usuarios reportaron que desde las 14:00 horas sufrieron de la falta del servicio de energía, lo que provocó caos vial, cierre de negocios e incertidumbre.

IMSS funciona en áreas prioritarias con plantas de emergencia

Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que las plantas de emergencia de sus dependencias en dichos estados entraron en operación y funcionan en áreas prioritarias.





