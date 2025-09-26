Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_49_aaf78fe05d
Nacional

Reestablecen servicio de CFE de manera progresiva tras apagón

La mandataria confirmó a través de redes sociales que el servicio se reestablece de forma progresiva en las regiones afectadas por el apagón

  • 26
  • Septiembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el servicio eléctrico fue reestablecido en una parte de Yucatán, Quintana y en gran parte del estado de Campeche.

A través de redes sociales, la mandataria actualizó la información de la Comisión Federal de Electricidad.

De acuerdo con la presidenta, fue una falla en una de las líneas de transmisión en el sureste del país lo que provocó el apagón en estas tres entidades.

Mientras tanto, diversos usuarios reportaron que desde las 14:00 horas sufrieron de la falta del servicio de energía, lo que provocó caos vial, cierre de negocios e incertidumbre.

IMSS funciona en áreas prioritarias con plantas de emergencia

Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que las plantas de emergencia de sus dependencias en dichos estados entraron en operación y funcionan en áreas prioritarias.

G1zpdeSWAAAJqYh.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_26_T151308_347_802c559830
Apagón masivo deja sin luz a la Península de Yucatán
mexico_china_aranceles_9028a3d827
Busca México diálogo con China tras investigación por aranceles
ayotzinapa_sheinbaum_ca77317cd2
Promete Federación verdad y justicia en aniversario de Ayotzinapa
publicidad

Últimas Noticias

photo_2025_09_26_19_21_02_b6dfa0ba75
Nuevo León celebra Día Mundial del Turismo 2025
EH_DOS_FOTOS_50_e39dae1b10
Separan a cargo a coordinador de 'La Pastora' por caso de osezna
AP_25270313465101_676384b81e
Ataques y disparos matan al menos a 38 en Gaza
publicidad

Más Vistas

93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro
Whats_App_Image_2025_09_25_at_12_52_50_AM_247b75532d
Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales
Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_18_39_AM_dce05ce1f2
Se va la ciclovía de Miguel Treviño en San Pedro
publicidad
×