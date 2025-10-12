Remanentes de 'Raymond' provocan intensas lluvias en BCS

Luego de que "Raymond" se degradó a ciclón post-tropical después de tocar tierra en Baja California Sur, las intensas lluvias se hicieron presentes en la entidad.

"Raymond" alcanzó vientos de 55 km por hora y rachas de 75 km por hora durante la noche, donde las lluvias se hicieron presentes en los municipios de los Cabos, Loreto, Concordú y La Paz, así como en la región norte de Sinaloa.

Se espera que las condiciones continúen para las próximas horas, con oleaje de hasta tres metros de altura en las costas de Sonora y Sinaloa.

Las fuertes precipitaciones provocadas por este sistema meteorológico también se registraron en el Estado de Sonora.

Diversos videos difundidos en redes sociales muestran como las intensas lluvias azotaron municipios como Guaymas y Empalme, lo que provocó que vehículos fueran arrastrados por la corriente. Además, se reportó que un hospital también resultó afectado al registrar acumulación de agua en su interior.

AVISO ⛈️

Muy fuertes lluvias por efectos de la tormenta tropical Raymond golpean Sonora, México 🇲🇽

La noche de este sábado, se registraron inundaciones severas en #Guaymas y #Empalme, tras lluvias torrenciales. Las fuertes corrientes de agua dejaron autos anegados y personas… pic.twitter.com/5zMxrkjhhn — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 12, 2025

Ante esto, el gobernador Alfonso Durazo informó que se mantienen en saldo blanco, a pesar de atender al menos 70 reportes relacionados con las lluvias.

En Sonora se registran lluvias importantes derivadas del paso del ciclón Raymond.

Hasta el momento solo se han reportado daños menores, los cuales han sido atendidos oportunamente.



Se mantiene saldo blanco, con 70 reportes atendidos gracias al trabajo coordinado del Comité… pic.twitter.com/RPeUFXTAB9 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) October 12, 2025

Comentarios