Nacional

Remanentes de 'Raymond' provocan intensas lluvias en BCS

Prevén lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas para tres entidades de la zona norte de México, además de oleaje de hasta tres metros de altura

  • 12
  • Octubre
    2025

Luego de que "Raymond" se degradó a ciclón post-tropical después de tocar tierra en Baja California Sur, las intensas lluvias se hicieron presentes en la entidad.

"Raymond" alcanzó vientos de 55 km por hora y rachas de 75 km por hora durante la noche, donde las lluvias se hicieron presentes en los municipios de los Cabos, Loreto, Concordú y La Paz, así como en la región norte de Sinaloa.

Se espera que las condiciones continúen para las próximas horas, con oleaje de hasta tres metros de altura en las costas de Sonora y Sinaloa.

Las fuertes precipitaciones provocadas por este sistema meteorológico también se registraron en el Estado de Sonora.

Diversos videos difundidos en redes sociales muestran como las intensas lluvias azotaron municipios como Guaymas y Empalme, lo que provocó que vehículos fueran arrastrados por la corriente. Además, se reportó que un hospital también resultó afectado al registrar acumulación de agua en su interior.

Ante esto, el gobernador Alfonso Durazo informó que se mantienen en saldo blanco, a pesar de atender al menos 70 reportes relacionados con las lluvias.


