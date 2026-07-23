Alertan sobre intensas lluvias por remanentes de ciclón Bertha

La Comisión Nacional del Agua pronosticó que las intensas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento

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La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta sobre las intensas lluvias que se registrarán durante las próximas horas en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, provocadas por los remanentes del ciclón tropical Bertha.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) pronosticó que las intensas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento durante la noche del jueves y madrugada de este viernes, provocadas por los desprendimientos nubosos del ciclón tropical y su interacción con canales de baja presión.

Con base en el último corte del pronóstico, este sistema meteorológico se encuentra a 55 kilómetros al sur de Louisiana y a 640 kilómetros al noreste de Barra el Mezquital, Tamaulipas, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h, cuyas rachas podrían alcanzar los 95 km/h.

Protección Civil de Nuevo León (PCNL) anunció que estos son los municipios con mayor probabilidad de lluvia para la entidad:

Anáhuac

Mina

Lampazos de Naranjo

Bustamante

Sabinas Hidalgo

Vallecillo

Agualeguas

Escobedo

García

Salinas Victoria

Abasolo

El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene un monitoreo permanente de la evolución del sistema, así como de las condiciones meteorológicas de la entidad.

Estas son las recomendaciones que emite CNPC

A continuación te proporcionamos algunas de las

Evitar cruzar arroyos , ríos , vados o zonas con corrientes de agua superficial, ya sea a pie o en vehículo; la fuerza del agua puede arrastrar automóviles.

, , o con corrientes de agua superficial, ya sea a pie o en vehículo; la fuerza del agua puede arrastrar automóviles. Identificar las rutas de evacuación , los refugios temporales más cercanos y mantener una mochila de emergencia con documentos oficiales, linterna, radio de batería y botiquín.

, los refugios temporales más cercanos y mantener una mochila de emergencia con documentos oficiales, linterna, radio de batería y botiquín. No resguardarse bajo árboles , estructuras metálicas o espectaculares durante las tormentas eléctricas, ya que atraen descargas eléctricas .

, estructuras metálicas o espectaculares durante las tormentas eléctricas, ya que atraen . Asegurar objetos en techos, patios y balcones que puedan ser derribados por los vientos fuertes.

que puedan ser derribados por los vientos fuertes. Mantenerse informado exclusivamente a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades de protección civil de su localidad.

Prevén lluvias muy fuertes para este 23 de julio en Nuevo León

Lluvias muy fuertes para la tarde-noche de este jueves y madrugada de este viernes se tienen pronosticadas para varias entidades, incluido el estado de Nuevo León.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) dio a conocer que se esperan lluvias fuertes a muy fuertes para la entidad, acompañadas de descargas eléctricas e inundaciones.