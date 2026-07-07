Reviven reforma contra abusos de aseguradoras

La iniciativa contra los abusos en seguros de gastos médicos privados ya tiene nueva ventana para avanzar en la Cámara de Diputados: el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre, donde se prevé retomar el dictamen para poner límite a prácticas que durante años han pegado directo al bolsillo de las familias.

El corazón de la reforma pretende establecer que las aseguradoras y hospitales privados ya no operen con aumentos difíciles de explicar, contratos llenos de letras chiquitas, pólizas poco claras, redes cerradas de médicos y costos hospitalarios que el usuario muchas veces conoce hasta que ya está enfermo, internado o frente a una emergencia.

El anuncio que reactiva la reforma

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de Morena, adelantó que para el inicio del nuevo periodo legislativo viene incluida la discusión en materia de seguros, dentro de una agenda que calificó como fuerte, pesada y productiva, junto con otros temas como inteligencia artificial y combate a la corrupción.

Monreal dijo que buscarán construir consensos porque “ha habido muchas quejas de abusos de aseguradoras” y que la intención es corregirlos mediante la ley. También afirmó que se trata de una iniciativa que puede ayudar a millones de personas, fortalecer su economía y garantizar un derecho básico: la salud de las familias.

Un dictamen listo para votarse

El diputado priista Jericó Abramo Masso, creador de la iniciativa, celebró el anuncio y recordó que el dictamen está listo desde el 28 de abril para ser votado en la Comisión de Hacienda. Su petición fue que no se mande hasta diciembre, porque, advirtió, las aseguradoras podrían volver a subir tarifas y “volver a hacer de las suyas”.

La ruta legislativa es concreta porque primero debe votarse en la comisión para posteriormente subir al Pleno de la Cámara de Diputados, y si ahí obtiene mayoría, se enviaría al Senado para su ratificación. Abramo ha sostenido que el dictamen fue construido con todos los grupos parlamentarios, que no tiene voto en contra de ninguna fracción y que cuenta con el aval del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

Contra letras chiquitas y pólizas confusas

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es acabar con las letras chiquitas en los seguros médicos. La idea es que las pólizas sean transparentes por ley, bajo regulación de autoridades como Profeco y Condusef, para que cualquier persona sepa qué está pagando, qué le cubre su seguro, cuáles son sus límites y bajo qué condiciones reales puede usarlo.

La reforma también busca evitar que los usuarios sean empujados a contratar productos más caros o poco adecuados a sus necesidades. En palabras simples pretende que las aseguradoras no sólo ofrezcan lo que más les conviene a ellas o a los intermediarios, sino varias opciones de pólizas, claras y comparables para el cliente.

Libertad para elegir médico

Otro cambio importante es que las aseguradoras ya no puedan obligar al paciente a atenderse únicamente con médicos incluidos en sus listas. Si una persona quiere acudir con su médico de confianza, la reforma plantea que la aseguradora cubra el pago correspondiente conforme a la póliza contratada, sin imponer como única salida una red cerrada de doctores.

El golpe a los adultos mayores

La iniciativa pone especial atención en los adultos mayores, uno de los grupos más castigados por los aumentos de seguros médicos privados. Busca beneficios para personas de 60 años o más, entre ellos que puedan deducir el impuesto sobre la renta de su póliza, pero sobre todo contener incrementos que llegan a sacar de la cobertura a quienes pagaron durante años y la necesitan más al envejecer.

De acuerdo con la información legislativa previa, hay casos en los que las primas suben de 30 a 60 por ciento anual e incluso hasta 100 por ciento. Ese es uno de los abusos que se quiere frenar, porque cuando una persona ya no puede pagar su seguro privado termina empujada al sistema público de salud, con una carga mayor para las familias y para el propio Estado.

Hospitales con precios a la vista

La reforma también va contra la opacidad en hospitales privados, porque plantea que cada año presenten sus tabuladores de costos de servicios clínicos, hospitalarios, quirúrgicos, preoperatorios y noches de habitación, para que los precios estén a la vista, puedan compararse y no se usen como pretexto para seguir elevando pólizas sin una explicación clara. El objetivo es contener una inflación médica de dos dígitos, cercana a 15 puntos, y construir un mercado más transparente, competitivo y justo para los pacientes.