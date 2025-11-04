Rinde Google homenaje a llegada de mariposa monarca a México

Este martes, Google sorprendió a sus usuarios con un colorido doodle animado dedicado a la mariposa monarca, especie emblemática que cada otoño viaja miles de kilómetros desde Estados Unidos y Canadá hasta los bosques de México.

El homenaje coincide con su arribo al país, un fenómeno natural que suele darse entre finales de octubre y los primeros días de noviembre, enmarcado en la celebración del Día de Muertos.

De Norteamérica a los bosques de México

El doodle muestra a las mariposas volando entre paisajes mexicanos donde hibernarán hasta marzo de 2026. Esta migración, de más de 7,700 kilómetros, es una de las más largas y admiradas del reino animal.

De acuerdo con registros oficiales, las primeras mariposas fueron vistas a mediados de octubre en Nuevo León y Monterrey, aunque la mayoría llega a los santuarios de Michoacán y Estado de México durante los primeros días de noviembre.

Según datos del Gobierno de México, durante la temporada 2024-2025 las colonias de mariposas monarca se duplicaron, pasando de 0.90 a 1.79 hectáreas de ocupación en los bosques.

La noticia fue celebrada por ambientalistas, pues la especie se encuentra en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Sin embargo, los especialistas advierten que aún enfrenta graves amenazas como la deforestación, el uso de pesticidas y los efectos del cambio climático, factores que ponen en riesgo su ruta migratoria y su supervivencia.

Con este gesto, Google rinde homenaje a la belleza, resiliencia y significado espiritual de una de las migraciones más asombrosas del planeta.

