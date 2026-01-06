Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G970h_NIW_0_A_Ak_Ow_W_b473baf4ab
Nacional

Embajador de Cuba en México rinde homenaje a militares caídos

Eugenio Martínez Enríquez inició su labor como embajador con un homenaje a 32 oficiales cubanos fallecidos tras el ataque de EUA en Venezuela

  • 06
  • Enero
    2026

El nuevo embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, inició formalmente sus funciones diplomáticas con un homenaje a 32 oficiales cubanos que murieron durante el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela, en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro.

El acto solemne se realizó este lunes en la sede de la embajada de Cuba en la Ciudad de México, un día después de que el gobierno cubano confirmara la muerte de 32 de sus ciudadanos en territorio venezolano.

El evento fue difundido por el propio diplomático y por la representación cubana a través de redes sociales.

Mensaje de lealtad

En un mensaje público, Martínez Enríquez afirmó que el colectivo de la embajada rindió tributo a los combatientes internacionalistas y reafirmó su “firme lealtad, apoyo y compromiso con la Revolución Cubana”, así como con el legado de Fidel Castro, el presidente Miguel Díaz-Canel y el Partido Comunista.

La embajada señaló que los oficiales murieron “heroicamente en tierra hermana de Venezuela”, al enfrentar lo que calificó como una “agresión imperialista” que, afirmó, representa una amenaza para la región.

Durante el acto, el embajador sostuvo que el mejor homenaje será “honrar su ejemplo de lealtad” y redoblar el trabajo diplomático en favor del pueblo cubano y su Revolución.

El evento concluyó con un minuto de silencio y la reiteración del respaldo al gobierno cubano, al Partido Comunista y a la Revolución.

Nuevo encargo diplomático

Hasta el fin de semana, Martínez Enríquez se presentaba como embajador designado; tras el homenaje, ya se identifica formalmente como embajador de Cuba en México. Sustituye a Marcos Rodríguez Costa y presentará próximamente sus cartas credenciales ante el gobierno mexicano.

Antes de su nombramiento, el diplomático se desempeñó como director general de América Latina y el Caribe de la cancillería cubana y fue embajador en España entre 2013 y 2017.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_selena_quintanilla_papa_171a151edf
Familia de Selena despide en privado a Abraham Quintanilla
Whats_App_Image_2026_01_05_at_4_13_27_PM_57c4491752
Despiden a Don David Garza Lagüera; adiós a un líder empresarial
Whats_App_Image_2026_01_04_at_10_32_07_PM_08debe7e82
Crónica de una caída: así detuvo EUA a Nicolás Maduro
publicidad

Últimas Noticias

barcelona_vs_bilbao_2026_f5a1a63496
Barcelona golea al Athletic de Bilbao en la Supercopa de España
antidumping_mexico_eua_2026_4abe167f9e
Arranca México investigación antidumping contra manzanas de EUA
carrera_5_k_tamaulipas_a9566f6894
"Pequeños Héroes 2026": Reynosa corre por niños con cáncer
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×