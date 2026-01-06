Embajador de Cuba en México rinde homenaje a militares caídos

El nuevo embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, inició formalmente sus funciones diplomáticas con un homenaje a 32 oficiales cubanos que murieron durante el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela, en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro.

El acto solemne se realizó este lunes en la sede de la embajada de Cuba en la Ciudad de México, un día después de que el gobierno cubano confirmara la muerte de 32 de sus ciudadanos en territorio venezolano.

El evento fue difundido por el propio diplomático y por la representación cubana a través de redes sociales.

🧵(1/3) 🇨🇺 El colectivo de la @EmbaCuMex, rindió tributo a los combatientes caídos heroicamente en tierra hermana de Venezuela enfrentando la cobarde agresión imperialista que refuerza amenazas para Nuestra América. pic.twitter.com/Xdd3XBEVmi — Embajada de Cuba en México (@EmbaCuMex) January 5, 2026

Mensaje de lealtad

En un mensaje público, Martínez Enríquez afirmó que el colectivo de la embajada rindió tributo a los combatientes internacionalistas y reafirmó su “firme lealtad, apoyo y compromiso con la Revolución Cubana”, así como con el legado de Fidel Castro, el presidente Miguel Díaz-Canel y el Partido Comunista.

La embajada señaló que los oficiales murieron “heroicamente en tierra hermana de Venezuela”, al enfrentar lo que calificó como una “agresión imperialista” que, afirmó, representa una amenaza para la región.

Durante el acto, el embajador sostuvo que el mejor homenaje será “honrar su ejemplo de lealtad” y redoblar el trabajo diplomático en favor del pueblo cubano y su Revolución.

El evento concluyó con un minuto de silencio y la reiteración del respaldo al gobierno cubano, al Partido Comunista y a la Revolución.

Nuevo encargo diplomático

Hasta el fin de semana, Martínez Enríquez se presentaba como embajador designado; tras el homenaje, ya se identifica formalmente como embajador de Cuba en México. Sustituye a Marcos Rodríguez Costa y presentará próximamente sus cartas credenciales ante el gobierno mexicano.

Antes de su nombramiento, el diplomático se desempeñó como director general de América Latina y el Caribe de la cancillería cubana y fue embajador en España entre 2013 y 2017.

Comentarios