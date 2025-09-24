Cerrar X
norona_casa_robo_04b85e7ce3
Nacional

Roban casa de Gerardo Fernández Noroña en Morelos

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, denunció el robo de su casa en Tepoztlán, Morelos, la madrugada de este miércoles 24 de septiembre

  • 24
  • Septiembre
    2025

La madrugada de este miércoles 24 de septiembre, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, informó que su casa en Tepoztlán, Morelos, fue víctima de un robo, un hecho que describió como “grave y extrañísimo”.

El legislador detalló que su pareja, Emma Ocampo, se encuentra bien, aunque no precisó si ella estaba en la vivienda durante el incidente. Noroña regresó la noche del martes a la Ciudad de México tras un viaje a Chihuahua, y desde ahí compartió la noticia.

De acuerdo con el propio Noroña, además de su propiedad, también fue robada la casa de la mujer que le vendió el inmueble en Tepoztlán, la cual aseguró estar pagando a crédito.

Cabe mencionar que la residencia del senador ha sido motivo de controversia desde agosto pasado, cuando se dio a conocer que tiene un valor de $12 millones de pesos.

Por su parte, Noroña defendió su adquisición afirmando que no estaba obligado a vivir en austeridad, aunque nunca aclaró de dónde provienen los recursos ni las condiciones del crédito.

Por otra parte, el senador no dio más información sobre las pérdidas materiales ni sobre las investigaciones en curso.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_9_81df8e0111
Invertirán 4.8 mil mdd en centro de datos en Querétaro
expresidente_de_francia_3ba5e8f828
Condenan a expresidente de Francia a cinco años de cárcel
corea_del_sur_corea_norte_04e2f8d0d1
Revela Seúl cuatro instalaciones nucleares en Corea del Norte
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_9_81df8e0111
Invertirán 4.8 mil mdd en centro de datos en Querétaro
expresidente_de_francia_3ba5e8f828
Condenan a expresidente de Francia a cinco años de cárcel
don_omar_b9cb550ddf
Don Omar anuncia su retiro tras 25 años de carrera en el reguetón
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_23_at_12_59_35_AM_617d375e93
Despiden familiares y amigos a la conductora Débora Estrella
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_03_43_PM_c2a4eb48da
Lanza Adrián de la Garza programa piloto de movilidad sostenible
EH_FALLECIMIENTO_5242d1575e
Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, a los 75 años
publicidad
×