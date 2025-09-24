Roban casa de Gerardo Fernández Noroña en Morelos

La madrugada de este miércoles 24 de septiembre, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, informó que su casa en Tepoztlán, Morelos, fue víctima de un robo, un hecho que describió como “grave y extrañísimo”.

El legislador detalló que su pareja, Emma Ocampo, se encuentra bien, aunque no precisó si ella estaba en la vivienda durante el incidente. Noroña regresó la noche del martes a la Ciudad de México tras un viaje a Chihuahua, y desde ahí compartió la noticia.

De acuerdo con el propio Noroña, además de su propiedad, también fue robada la casa de la mujer que le vendió el inmueble en Tepoztlán, la cual aseguró estar pagando a crédito.

Entraron a robar a la casa en Tepoztlán, a casa de la dueña. Grave y extrañísimo hecho. Emma está bien. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 24, 2025

Cabe mencionar que la residencia del senador ha sido motivo de controversia desde agosto pasado, cuando se dio a conocer que tiene un valor de $12 millones de pesos.

Por su parte, Noroña defendió su adquisición afirmando que no estaba obligado a vivir en austeridad, aunque nunca aclaró de dónde provienen los recursos ni las condiciones del crédito.

Por otra parte, el senador no dio más información sobre las pérdidas materiales ni sobre las investigaciones en curso.

