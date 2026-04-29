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Tamaulipas

Roban primaria de Matamoros; cancelan festejo del Dia del Niño

La primaria 'La Corregidora', ubicada en el sector 3 y 4 de Matamoros, se quedó sin servicios básicos tras el robo de todo el cableado eléctrico y equipos

  • 29
  • Abril
    2026

El robo de la totalidad del cableado eléctrico y diversos equipos dejó sin servicios básicos a la escuela primaria “La Corregidora”, ubicada en el sector 3 y 4 Matamoros, obligando a la suspensión de clases y a la cancelación del festejo del Día del Niño.

De acuerdo con los reportes, personas desconocidas ingresaron al plantel durante horas fuera de actividad escolar y sustrajeron el sistema eléctrico completo, lo que provocó la interrupción total del suministro de energía.

El daño no terminó ahí. También fueron robadas las llaves de los bebederos y sanitarios, lo que derivó en la falta de agua dentro de la institución y complicó aún más la operación del plantel.

A esto se suma el robo de mobiliario escolar y equipo de cómputo, pérdidas que impactan directamente en las condiciones de aprendizaje de cientos de alumnos.

Ante la situación, la comunidad escolar determinó cancelar el festejo programado por el Día del Niño, una actividad que cada año reúne a estudiantes y docentes en un ambiente recreativo.

Padres de familia y personal educativo expresaron su preocupación y exigieron la intervención de las autoridades para reparar los daños, restablecer los servicios y reforzar la vigilancia en la zona, con el objetivo de evitar que hechos similares se repitan en perjuicio de las escuelas y la comunidad estudiantil.


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