Nacional

Sale Alex Tonatiuh de Aduanas director de Investigación

Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Alex Tonatiuh Márquez de la ANAM, decisión tomada por su director tras señalamientos e investigación administrativa

  • 16
  • Diciembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Alex Tonatiuh Márquez Hernández dejó de laborar como director general de Investigación Aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria precisó que la determinación fue tomada por el titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo.

“Lo que sí es que él ya no trabaja en Aduanas. Fue una decisión que tomó el director de Aduanas”, señaló Sheinbaum, al ser cuestionada sobre la permanencia del funcionario.

La presidenta explicó que cualquier servidor público señalado por posibles irregularidades es investigado por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y que, en este caso, se optó por que Márquez Hernández dejara el cargo.

Sin delitos acreditados, pero bajo revisión

Sheinbaum aclaró que hasta el momento no existe una imputación formal por parte de Anticorrupción ni de la Fiscalía General de la República, aunque subrayó que su gobierno no encubre a nadie.

“Nosotros no somos tapadera de nadie, actuamos con honestidad y responsabilidad”, afirmó, al reiterar que cualquier denuncia con sustento será investigada.

Cancelación de visa y señalamientos

La salida del funcionario ocurre días después de que el Gobierno de Estados Unidos le cancelara la visa, en un procedimiento amparado en la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Investigaciones periodísticas han señalado a Márquez Hernández por presunto enriquecimiento ilícito y huachicol, pese a que él aseguró que la cancelación de su visa fue un trámite administrativo que no afectaba su desempeño y que podría volver a solicitarla.

Márquez Hernández estaba a cargo de investigar el huachicol fiscal dentro de la ANAM.

La cancelación de su visa se enmarca en una revisión de visados ordenada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, según fuentes diplomáticas.

Mientras tanto, las autoridades mexicanas reiteraron que cualquier irregularidad será analizada conforme a la ley.


