Sale titular de Seprac Cuernavaca bajo señalamientos

Guillermo García Delgado dejó la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca en medio de señalamientos por presuntas irregularidades

Guillermo García Delgado dejó el cargo como titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) de Cuernavaca, puesto que ocupaba desde febrero de 2025, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades administrativas y posibles vínculos con células delictivas, por los cuales estaría bajo investigación federal.

De acuerdo con fuentes acreditadas, la salida del funcionario se dio tras un proceso de separación tácita, marcado por su paulatino alejamiento de las funciones y por el evidente distanciamiento con el alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado (PAN).

Menos de un año al frente de la dependencia

García Delgado permaneció al frente de la Seprac menos de un año.

Su nombramiento ocurrió en un contexto de alta violencia en la capital morelense, luego de la renuncia de Alicia Vázquez Luna, exsecretaria de Seguridad del gobierno estatal.

Aunque en las últimas semanas era notoria la falta de coordinación entre el edil y el ahora ex secretario, su salida no se había concretado de manera oficial.

Investigación federal y presuntas irregularidades

Fuentes oficiales del ayuntamiento confirmaron que García Delgado enfrenta una supuesta investigación federal por posibles vínculos con grupos delictivos.

A ello se suman señalamientos reiterados por prácticas administrativas irregulares, así como por la contratación de servicios fuera de la normatividad.

Entre las acusaciones también se menciona la presunta incorporación a la nómina policial de acompañantes sin funciones claras dentro de la dependencia.

Perfil del nuevo secretario

En sustitución de García Delgado, este martes asumirá, previa autorización del Cabildo, Pablo Nivardo Aguilera Casados, especialista en inteligencia y combate al crimen.

Aguilera cuenta con formación en política criminal y experiencia en análisis de inteligencia para la procuración de justicia, además de trayectoria en la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Fuentes cercanas al proceso señalan que ya sostuvo reuniones con autoridades municipales y que aprobó de manera favorable los exámenes de control y confianza.


