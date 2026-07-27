Sargazo eleva costos y golpea hoteles de Tulum

Empresarios del sector analizan cerrar temporalmente los hoteles ante el gasto que representa retirar la macroalga de las playas

Hoteleros de la zona costera de Tulum analizan operar únicamente durante los periodos con menor presencia de sargazo, debido al incremento en los costos de limpieza de playas y el impacto que la macroalga ha generado en la ocupación turística.

El presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, David Ortiz Mena, señaló que el retiro del sargazo se ha convertido en un gasto permanente para los establecimientos, a lo que se suman factores como bajas ocupaciones y un tipo de cambio poco favorable.

Explicó que algunos empresarios han considerado la posibilidad de suspender temporalmente actividades durante los meses de mayor afectación, ante el elevado costo que representa mantener las playas libres de alga.

“Un hotel puede llegar a gastar hasta tres veces más en retirar el sargazo que lo que paga por consumo de energía eléctrica”, afirmó Ortiz Mena, al destacar que durante los últimos años el sector privado ha asumido prácticamente en solitario las labores de limpieza.

El dirigente hotelero reconoció, sin embargo, que la estrategia anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum para atender el fenómeno representa un cambio en la forma de enfrentar el problema, al incorporar una participación directa del Gobierno federal.

El plan contempla reforzar la recolección del alga en altamar, ampliar la intervención de la Secretaría de Marina, instalar nuevas barreras de contención, establecer un programa permanente con recursos para operación y mantenimiento, así como crear una mesa de trabajo con autoridades, científicos y representantes del sector turístico.

Ortiz Mena advirtió que la llegada de sargazo se ha intensificado en los últimos años. Recordó que en 2025 Quintana Roo recibió cinco veces más alga que el peor registro histórico y que en 2026 el fenómeno comenzó desde finales de enero, por lo que la temporada podría extenderse hasta el cierre del año.

Consideró que la estrategia más eficiente es detener el sargazo antes de que llegue a las playas, pues su contención en altamar requiere capacidades logísticas y económicas que rebasan a la iniciativa privada.

“Nosotros podemos limpiar nuestras playas, pero detener el alga en el mar requiere de la participación del Estado mexicano”, sostuvo.

El líder hotelero también planteó la necesidad de fortalecer la promoción turística del Caribe mexicano y desarrollar una estrategia de manejo de crisis que permita contrarrestar la afectación en la imagen del destino.

Señaló que mientras otros destinos internacionales realizan campañas para destacar sus condiciones durante la temporada de sargazo, en México predominan las imágenes del alga, lo que impacta la percepción de los visitantes y la competitividad turística de la región.