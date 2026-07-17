La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizará este viernes su conferencia 'La Mañanera del Pueblo' directamente desde Tulum, Quintana Roo.

Inicio / Nacional / Caso Ernesto Ruffo y plan contra sargazo: Mañanera 17 de julio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó este viernes su conferencia “La Mañanera del Pueblo” directamente desde Tulum, Quintana Roo.

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Fin de la "Mañanera del Pueblo"

Preparan alerta nacional ante huracanes y fenómenos como El Niño

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se elabora un sistema de advertencia para huracanes y ciclones, con el fin de evitar desastres derivados del fenómeno El Niño o cualquier otro evento climático extremo.

Rechaza México asistencia a cumbre encabezada por Marco Rubio

La jefa del Ejecutivo confirmó que la Cancillería recibió la invitación del Departamento de Estado de Estados Unidos para participar en la Cumbre contra el Terrorismo, liderada por Marco Rubio, sin embargo se declinó la asistencia al considerar que el evento tenía un enfoque más político que de combate real a la delincuencia.

Explicó que los asuntos políticos no deben mezclarse con temas de seguridad, salvo que exista un delito comprobado, y se comunicó oficialmente la decisión a las autoridades estadounidenses.

"Ellos tienen sus razones (Estados Unidos), nosotros consideramos que los temas políticos no tienen porque convertirse en un tema de seguridad, a menos que haya un delito que perseguir, y se informó al Departamento de Estado que no se asistiría", dijo.

Explica Sheinbaum delito de evasión fiscal en caso Ernesto Ruffo

Detalló que la FGR, con mayor impulso bajo la titularidad de Ernestina Godoy, investigó la entrada de vagones tanque que declaraban productos distintos al diésel para evitar el pago del IEPS.

"Se trata de contrabando de combustible proveniente de Estados Unidos, conocido como huachicol fiscal", informó.

Señaló además que si el exgobernador Ernesto Ruffo cuenta con pruebas de su inocencia, el sistema de justicia resolverá conforme a derecho.

Sobre audios difundidos: Sheinbaum pide explicación a Marina del Pilar

Tras la filtración de grabaciones relacionadas con Marina del Pilar, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no ha sostenido contacto con ella, y recalcó que es la propia funcionaria quien debe aclarar públicamente lo ocurrido.

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Se ejecutaron 8 órdenes en red de huachicol vinculada a Ernesto Ruffo: Harfuch

El secretario Omar García Harfuch informó que la detención del exmandatario de Baja California Ernesto Ruffo Appel, por presunta participación en red de combustible ilegal, surge de una investigación de más de un año que continúa abierta.

"Ayer se cumplieron ocho órdenes de aprehensión relacionadas con el caso, aún quedan más por aplicar, se detectó que la organización declaraba solo el 10 % del volumen real que transportaba en vagones tanque al ingresar al país", detalló.

Lee la nota completa: Va FGR contra Ruffo por presunta red de huachicol fiscal

Conflicto en Irán impacta precios de combustible y turismo mundial

La titular del Poder Ejecutivo federal y la secretaria de Turismo señalaron que el conflicto bélico en Irán ha elevado el costo del combustible de aviación en todo el mundo.

Esta situación ha provocado la reducción de operaciones aéreas, afectando a destinos turísticos de todos los continentes.

Anuncia Sheinbaum programa integral contra el sargazo en el Caribe

La mandataria federal mencionó que se pondrá en marcha una estrategia completa para reducir la presencia y los daños del sargazo en las costas del Caribe mexicano.

Además de las labores de recolección, se buscará aprovechar las algas mediante sistemas de reciclaje y elaboración de productos.

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Trabajan en esquema turístico y ecológico para proyecto en Mahahual: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la gobernadora Mara Lezama, la Semarnat y las comunidades locales colaboran en el modelo de desarrollo para el complejo turístico

“Perfect Day México”, en Mahahual.

El esquema contempla integrar acciones de ecoturismo para cuidar el entorno natural.

Anuncian descuentos y nuevas acciones para impulsar el turismo en Tulum

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer un conjunto de medidas para fortalecer la actividad turística y el ordenamiento en la zona.

Destacó la reducción del 50% en el acceso a la Zona Arqueológica por parte del INAH y CONAM, quedando en $80 pesos para nacionales y $265 pesos para extranjeros, además de entrada libre al Parque del Jaguar para mexicanos.

Se suman la apertura de 10 accesos gratuitos a playas, planes ecológicos y de limpieza de sargazo, movilidad eléctrica, transporte público renovado, estacionamiento en el acceso sur, certificación para prestadores de servicios, promoción internacional y mejoras en conectividad y servicios públicos.

También habrá verificación de comercios y atención a visitantes por parte de la Guardia Nacional.

Detalla Harfuch resultados de seguridad en Quintana Roo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó los avances en Quintana Roo entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026:

Se detuvo a 3,800 personas por delitos de alto impacto,

Se aseguraron 760 armas de fuego.

Se decomisaron 6,600 kilogramos de sustancias ilícitas.

Destacan caída histórica en homicidios dolosos en Quintana Roo

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, dio a conocer los datos de incidencia delictiva al 30 de junio de 2026: el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó un 85 % respecto a septiembre de 2024, y un 27 % al comparar junio de cada año.

El primer semestre de 2026 marca una reducción del 60 % desde 2015, el registro más bajo en ese periodo, y Tulum suma dos meses consecutivos sin casos de este delito; el robo de vehículos bajó un 19 % anualmente.

"Los homicidios dolosos desde septiembre de 2024 has el 30 de junio tuvieron una disminución del 85 por ciento en el promedio diario", señaló.

Da bienvenida Mara Lezama a Sheinbaum y resalta avances en Quintana Roo

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, dio la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum a Quintana Roo.

Destacó que en dos años se ha reducido un 9% la pobreza, saneado las finanzas y la entidad ya ocupa el cuarto lugar nacional en evaluación financiera, todo con el propósito de atender las necesidades de la población directamente en el territorio.