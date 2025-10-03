Cerrar X
Nacional

Se suman 23,335 negocios al 'Viernes Muy Mexicano': Concanaco

La primera jornada del programa 'Viernes Muy Mexicano' reunió a 23 mil 335 negocios familiares en todo el país, informó la Concanaco Servytur

  • 03
  • Octubre
    2025

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) informó que 23 mil 335 negocios familiares participaron en la primera jornada del programa nacional “Viernes Muy Mexicano”, realizada el pasado 26 de septiembre.

Octavio de la Torre De Stéffano, presidente de Concanaco-Servytur, destacó que el programa busca fortalecer el mercado interno y reconocer a la empresa familiar como la columna vertebral de la economía.

“Cada viernes acercamos a la gente con su negocio familiar, el empleo local, la formalidad y la seguridad comunitaria”, afirmó al presentar los resultados.

Durante el arranque se distribuyeron 250 mil engomados oficiales, con los que se identificaron los comercios adheridos a la campaña.

Los negocios participantes ofrecieron promociones y descuentos cada último viernes del mes, bajo el lema “Aquí se vive un Viernes Muy Mexicano”, fortaleciendo así el consumo local.

“La formalidad no debe ser un privilegio, debe de ser un camino posible y cercano para cualquier negocio familiar”, subrayó De la Torre.

EH UNA FOTO.jpg

Estados y municipios con mayor participación

Los estados con mayor dinamismo fueron Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Puebla y Ciudad de México.

En el ámbito municipal, Ciudad Victoria, León, Puebla, Campeche y Puerto Vallarta encabezaron las promociones y activaciones comerciales.

Además, gobernadores como Mara Lezama (Quintana Roo), Marina del Pilar (Baja California) y Alejandro Armenta (Puebla) resaltaron que esta iniciativa fortalece de manera directa a los negocios familiares.

EH UNA FOTO (1).jpg

Sectores más activos

La primera edición registró alta participación en los siguientes sectores:

  • Restaurantes y cafeterías: tres de cada diez registros
  • Ferreterías y materiales de construcción: dos de cada diez
  • Belleza y salud: uno de cada diez

De acuerdo con Concanaco, estas áreas concentran la mayor parte del consumo cotidiano de las familias mexicanas.

Cabe señalar que dicho programa tiene como objetivos impulsar la formalidad en el comercio, apoyar a las pequeñas y medianas empresas como motores de empleo y promover la identidad nacional a través del consumo local.

“Viernes Muy Mexicano es orgullo que se compra, empleo que se queda y comunidad que se fortalece”, recalcó De la Torre.

Negocios familiares: el motor de la economía

Según cifras de Concanaco, el 99.2% de las empresas en México son familiares, y generan más del 70% de los empleos formales.

“Este esfuerzo reconoce a la empresa familiar como columna vertebral de la economía”, señaló De la Torre, al subrayar que programas como éste buscan dar visibilidad a las PYMES y acercarlas a la formalidad.


