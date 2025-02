Secretarios de Defensa de EUA y México acuerdan coordinación

Los secretarios de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, Raymundo Morales Ángeles, sostuvieron el pasado viernes conversaciones telefónicas con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

El objetivo de las llamadas fue discutir temas relacionados con la seguridad y la cooperación en defensa entre ambos países, así lo informó recientemente el Departamento de Defensa de EUA.

