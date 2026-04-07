Comparecen secretarios por crisis laboral y turismo médico

Los titulares de las secretarías del Trabajo y Turismo presentaron sus informes ante las y los legisladores del Congreso de Tamaulipas, abordando temas críticos como la pérdida de empleos en la frontera y los retos de seguridad en el turismo médico.

Trabajo: Automatización y crisis en Matamoros

El secretario del Trabajo, Gerardo Illoldi Reyes, fue el primer funcionario en comparecer ante comisiones. Durante su intervención, reconoció que Tamaulipas enfrenta una situación crítica debido a la pérdida masiva de empleos, con un impacto mayor en el municipio de Matamoros.

Al ser cuestionado por los diputados sobre el cierre de maquiladoras, Illoldi Reyes atribuyó este fenómeno a factores globales y tecnológicos:

“Tenemos identificado que es producto de estos fenómenos económicos derivados de esta revolución tecnológica, de la automatización y de la llegada de la inteligencia artificial que cada vez segrega el uso de la mano de obra”, explicó el funcionario.

Asimismo, se refirió a la quiebra de empresas estadounidenses que ha afectado a ocho estados de la República, incluyendo a Tamaulipas. Señaló que, aunque el proceso legal se lleva a cabo en los Estados Unidos, el Gobierno del Estado ha intervenido para contener el impacto negativo en los trabajadores locales.

Turismo: Van contra clínicas "patito" y alertas de seguridad

Posteriormente, ante el Pleno Legislativo, el Secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, expuso los avances y desafíos del sector. El funcionario fue enfático al señalar que el turismo médico en la frontera, especialmente en Reynosa, se ha visto afectado por eventos de inseguridad y la proliferación de establecimientos irregulares.

Hernández Rodríguez aseguró que existe una instrucción directa del Ejecutivo estatal para regularizar el sector y erradicar las llamadas clínicas "patito" que dañan la imagen del estado:

“Estamos en contra de este tema; el gobernador lo trae en su agenda y ya tengo instrucciones para que se pueda regularizar todo esto y eliminar estas clínicas. No tenemos reportes de que esté bajando la afluencia en los clústeres médicos para estos tratamientos, pero estamos trabajando para evitarlo”, afirmó.

Ambas comparecencias forman parte del análisis del cuarto informe del gobernador Américo Villarreal Anaya, donde las y los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias expusieron sus posicionamientos, exigiendo soluciones concretas para la estabilidad económica y la seguridad de los visitantes en la zona fronteriza.

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