Senadora Cynthia López presenta su renuncia al PRI

La senadora Cynthia López renunció al Partido Revolucionario Nacional (PRI), argumentando diferencias irreconciliables con el dirigente de la bancada tricolor, Alejandro "Alito" Moreno.

"Hoy, decido renunciar al PRI, estos 21 años, porque ya no encuentro en el PRI esta vocación para servir a la gente", mencionó.

López lamentó que actualmente ya no encuentra ese mismo partido al que se unió, el cual combatía desigualdades, hacía mucha labor social, que estaba con el pueblo, donde había diferentes corrientes, entre otras cosas.

"Lamento de todo corazón hoy ya no encontrar ese mismo partido en el que milité: un partido que combatía las desigualdades, un PRI que hacía mucha labor social, un PRI que estaba con la gente, un PRI que estaba con el pueblo, un PRI de instituciones, un PRI donde cabía la disidencia, un PRI donde había diferentes corrientes", dijo la senadora durante una rueda de prensa.

Además, Cynthia López aseguró no está en pláticas para unirse a Morena o a otra bancada y realizará otras cosas.

La renuncia de la senadora se presenta después de ser señalada por ausentarse durante la votación de la reforma a la Supremacía Constitucional, impulsada por Morena, la cual fue aprobada por el Senado de la República.

Ante su ausencia, López detalló que se sintió mal, razón por la que salió del recinto y no pudiera emitir su voto; sin embargo, indicó que el no haber estado no definió la aproebación de dicha reforma.

"Soy un ser humano, me sentí mal, no pude regresar. Ofrezco disculpa, pero no voy a permitir me estén difamando que me vendí a Morena por querernos dividir", expresó la senadora mediante un video el fin de semana pasado.

Ofrezco una disculpa pública. Soy un ser humano, me sentí mal y me salí del Senado y no alcancé a regresar . Mi compromiso firme con quienes me dieron su confianza ! Mi voto no le dio la mayoría a Morena ya la tenían con 84 votos. pic.twitter.com/bzr76vNJSK — Cynthia López Castro (@cynthialopezc1) October 26, 2024

