Nacional

Sentencian a hombre a 20 años de prisión por 'huachicoleo' en Gto

Casi 2,700 litros de hidrocarburo ilegal fueron decomisados junto a 11 contenedores de plástico y dos mangueras de alta presión

  • 24
  • Octubre
    2025

La Fiscalía General de la República obtuvo la sentencia en contra de un hombre por el delito de sustracción ilícita de hidrocarburo en Guanajuato.

Por este caso, se inició carpeta de investigación en febrero del 2024, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron en flagrancia a un hombre identificado como Miguel "N", cuando intentaba esconderse entre los arbustos con dos mangueras conectadas a una toma clandestina de un poliducto de Petróleos Mexicanos.

Autoridades aseguraron 2,699 litros de hidrocarburo, 11 contenedores de plástico con capacidad de 1,000 litros cada uno y dos mangueras de alta presión.

El Ministerio Público de la Federación portó las pruebas suficientes para obtener una pena de 20 años de prisión, además de una multa de 2,171,400 pesos y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.


