Sentencian a 105 años de prisión a hombre por delitos sexuales

La Fiscalía de Justicia de Nuevo León informó la sentencia en contra de Alan “N”, de 37 años de edad, por su responsabilidad penal en diversos delitos sexuales cometidos contra una menor de edad.

Durante la audiencia, un juez dictó la condena en los delitos equiparable a la violación, abuso sexual, corrupción de menores y violencia familiar.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre 2021 y 2023 en un municipio del área metropolitana. La víctima, una niña de identidad protegida, tenía 10 años de edad al inicio de los hechos.

El juez determinó una pena de 105 años y seis días de prisión, así como el pago de la reparación del daño, cuyo monto será definido en la etapa de ejecución de la sentencia.

El sentenciado permanecerá recluido en un Centro de Readaptación Social Estatal.

