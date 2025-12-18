Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
alan_n_a1f9396573
Nuevo León

Sentencian a 105 años de prisión a hombre por delitos sexuales

Un juez dictó la condena en contra de Alan 'N' por delitos equiparables a la violación, abuso sexual, corrupción de menores y violencia familiar

  • 18
  • Diciembre
    2025

La Fiscalía de Justicia de Nuevo León informó la sentencia en contra de Alan “N”, de 37 años de edad, por su responsabilidad penal en diversos delitos sexuales cometidos contra una menor de edad.

Durante la audiencia, un juez dictó la condena en los delitos equiparable a la violación, abuso sexual, corrupción de menores y violencia familiar.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre 2021 y 2023 en un municipio del área metropolitana. La víctima, una niña de identidad protegida, tenía 10 años de edad al inicio de los hechos.

El juez determinó una pena de 105 años y seis días de prisión, así como el pago de la reparación del daño, cuyo monto será definido en la etapa de ejecución de la sentencia.

El sentenciado permanecerá recluido en un Centro de Readaptación Social Estatal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_2025_12_17_T090043_780_226d0323a9
Venezuela rechaza el anuncio de Trump sobre 'bloqueo naval'
Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_38_07_PM_3531cb3c86
Gobierno reconoce responsabilidad en caso Ernestina Ascencio
trump_venezuela_rusia_106de708bc
Trump demanda a la BBC por $10,000 mdd por difamación
publicidad

Últimas Noticias

comida_40_desperdicio_832240e65a
Se dispara 40% el desperdicio de alimentos en Navidad en México
EH_UNA_FOTO_2025_12_19_T131836_865_e9e0e4cbc4
Decomisan 20 toneladas de pirotécnica y guardan silencio
eua_canada_fe6fb80ddc
Iniciarán conversaciones EUA y Canadá por el T-MEC en 2026
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_17_T091620_789_f5197df965
Detienen a dos mujeres por robo en tienda de Fashion Drive
nl_ruta_611_lozano_44aeb96c2e
Señalan a Miguel y a Patricio Lozano por ‘negligencia asesina’ 
publicidad
×