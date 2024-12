Sheinbaum anuncia plan para combatir el fentanilo en 2025

El gobierno de México dio a conocer que ya prepara una nueva campaña contra el fentanilo y el consumo de otras drogas en el país.

Esta campaña, será presentada el próximo 7 de enero, sin embargo, se enfatizó que en México no hay problema de consumo de fentanilo como si lo hay en los Estados Unidos, por lo que estas campañas son de forma preventiva.

‘‘El 7 de enero presentamos la nueva campaña contra el fentanilo y las drogas en general, en México no existe afortunadamente el problema de consumo de fentanilo, lo comente en un evento que tuvimos, en la llamada con Trump, él me preguntó que si tenemos problema de consumo y le dije que no, es un tema de limitar la producción de la entrada de esta droga”, indicó.

Como parte de esta iniciativa, la mandataria apuntó que ese día también se difundirá una miniserie sobre la creación del fentanilo y la crisis que ha provocado en el país vecino, el cual tiene una crisis severa por este consumo.

Se explicó que el gobierno de México colaborará con la próxima administración del presidente Donald Trump con el fin de que el fentanilo no siga matando a millones de jóvenes de Estados Unidos.

La campaña será fortalecida en su difusión con anuncios en la televisión, por lo que también se trabaja en algunas correcciones para que se pueda transmitir en las escuelas, particularmente secundarias, educación media superior, pues la idea es llegar a los jóvenes y así evitar que consuman drogas.

Critica reportaje en el NYT

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tachó de “poco creíble” un reportaje de The New York Times sobre la producción de fentanilo en un presunto laboratorio en pleno centro de Culiacán, Sinaloa, cuna del homónimo cártel del narcotráfico.

“No es muy creíble este reportaje por cómo se está presentando y lo vamos a demostrar científicamente. También que sean serios con la información, todos, los medios tienen esa responsabilidad ”.

