Sheinbaum anuncia que vivirá en Palacio Nacional

Luego de varias semanas de incertidumbre, ayer la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que vivirá en Palacio Nacional, tal y como lo hizo el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum aseguró que vivirá con su esposo, Jesús María Tarriba, en el mismo despartamento en donde vive López Obrador con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

“Sí voy a vivir en Palacio. Hay que darle tiempo al Presidente López Obrador y su familia, entonces por unos meses seguiré viviendo en el departamento que rento en Tlalpan. ¿Por qué decidí ahí? Primero es la parte de que trabajas y vives ahí, y después creo que una vez que el presidente ha puesto la idea de vivir en Palacio Nacional, no regresaría a vivir a los Pinos ni a Chapultepec, está ahí adecuado el departamento”, dijo.

“Mis hijos no participan. Primero, mi esposo está por publicar una carta, él trabaja en elBanco de México, estudió física, luego hizo un doctorado en física y comenzó a trabajar en el área financiera de bancos, donde desarrollaban matemáticas de riesgo financiero. Va a seguir trabajando en el Banco de México, ese es su deseo, no va a encargarse de nada que tenga que ver con el gobierno más que apoyarme familiarmente y en eventos públicos donde le pida que me acompañe”.

Acerca de sus hijos, también dijo que ellos no van a participar, “van a seguir desempeñando sus tareas que siempre han desempeñado”. Otro detalle fue la confirmación de que seguirá utilizando vuelos comerciales para trasladarse por el país, tal y como lo hace López Obrador, y en caso de ser necesario, utilizará aviones de la Fuerza Área, haciendo pública la información necesaria.

