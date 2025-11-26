Sheinbaum crea Fondo TecNM para impulsar innovación 2026

A partir de 2026, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) contará con un nuevo instrumento para financiar proyectos científicos y tecnológicos desarrollados por su comunidad estudiantil, académica e investigadora.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación del Fondo de Innovación TecNM durante su participación en la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación (InnovaTecNM) 2025, celebrada en Pachuca.

La presidenta detalló que este fondo apoyará los 275 proyectos seleccionados entre los más de 5 mil 600 trabajos enviados por estudiantes de 159 sedes del TecNM.

Estos proyectos recibirán respaldo técnico, económico y acompañamiento para la obtención de patentes a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).

“Vamos a crear el Fondo InnovaTecNM para que, de estos 275 proyectos, se seleccionen los que se van a desarrollar. El fondo ya es un hecho para el próximo año”, afirmó Sheinbaum, quien también anunció un aumento en los recursos públicos destinados al TecNM, aunque sin precisar montos.

La mandataria aseguró que uno de los grandes legados de su administración será ampliar las oportunidades de estudio y convertir a México en una potencia científica y tecnológica.

“Mi sueño es que todas y todos los jóvenes que deseen estudiar la universidad o el tecnológico lo puedan hacer”, sostuvo.

Proyectos estratégicos: vehículo eléctrico, satélite y drones

Durante el encuentro, Sheinbaum recordó algunos de los principales retos tecnológicos impulsados por su gobierno, entre ellos la creación del vehículo eléctrico mexicano Olinia, desarrollado por investigadores del TecNM y del IPN.

El prototipo, que tendrá autonomía de 120 kilómetros y un costo accesible, estará listo a mediados del próximo año y se prevé que sea presentado durante el Mundial de Fútbol.

También destacó la planeación de un satélite 100% mexicano para obtener imágenes propias sin depender de proveedores extranjeros, así como el desarrollo de drones multipropósito que puedan emplearse en seguridad, movilidad y agricultura.

Además, anunció un sistema de detección meteorológica para monitorear huracanes y prevenir riesgos en zonas vulnerables.

Hidalgo se perfila como polo para el desarrollo tecnológico

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, aseguró que el estado cuenta con el talento académico y las condiciones necesarias para integrarse al impulso tecnológico nacional.

Subrayó que la entidad participa con seis proyectos destacados en InnovaTecNM y que su robusto sistema educativo puede aportar significativamente al Plan México.

Menchaca agradeció las 12 visitas de la presidenta a la entidad desde el inicio de su gobierno y destacó el apoyo federal para la reconstrucción de 236 comunidades afectadas por la vaguada monzónica.

Señaló que, aunque el estado puede aportar 4,500 millones de pesos entre 2025 y 2026, se requieren cerca de 8 mil millones y la federación será clave para completar los recursos.

Comentarios