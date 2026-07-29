Inversión de KIA México y T-MEC: Mañanera 29 de julio

Este miércoles 29 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una nueva edición de La Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional

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Este miércoles 29 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una nueva edición de La Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional.

Se realizó la difusión de anuncios relevantes y el análisis de temas prioritarios para el país, con la participación de integrantes de su Gabinete y la ronda de cuestionarios de los medios de comunicación.

Conoce aquí en El Horizonte el desarrollo minuto a minuto de todas las intervenciones y declaraciones oficiales.

Fin de la Mañanera del Pueblo

Rechaza censura en lineamientos; busca garantizar derechos de audiencias

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existe ni habrá censura con los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

Desmintió que el propósito de la medida sea limitar contenidos y aclaró que su fin es salvaguardar los derechos de la población.

Hay avances para restablecer vínculos con Perú: Sheinbaum

La titular del Poder Ejecutivo federal informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene contacto directo con la mandataria peruana, Keiko Fujimori, y se trabaja en recuperar la relación diplomática.

Asimismo, se gestiona el regreso del canciller de la embajada de México a territorio nacional.

“Relaciones exteriores habló personalmente con la presidenta de Perú y estamos avanzando nosotros. Evidentemente queremos que la persona que está en nuestra embajada, que hoy está resguardada por Brasil, se le pueda dar el salvoconducto para venir a México", manifestó Sheinbaum.

Banco Mundial alinea su estrategia al Plan México; se reunirá con Sheinbaum

El presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, informó que elaborará un nuevo Marco de Alianza de cinco años adaptado a los objetivos del Plan México.

El esquema priorizará pocos ejes estratégicos para potenciar el crecimiento, la participación privada y la creación de empleo; la mandataria federal lo recibirá en Palacio Nacional.

Reafirma compromiso con la verdad y justicia en caso Ayotzinapa

La jefa del Ejecutivo recordó que dentro de sus 100 compromisos presidenciales se mantiene la meta de esclarecer los hechos, lograr justicia y revelar toda la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Sheinbaum reitera respaldo a la UNAM y respeto a su autonomía

La mandataria federal ratificó el apoyo del Gobierno de México a la institución y recordó que su carácter autónomo le corresponde resolver de manera directa la problemática actual que enfrenta.

Confirma CSP que continúan indagaciones sobre traslado de “El Mayo” a EUA

Claudia Sheinbaum informó que siguen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que Ismael “El Mayo” Zambada llegó a territorio estadounidense antes de su detención en 2024.

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Sheinbaum instruye a la FGR investigar presunta protección de Ruffo a Los Arellano Félix

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República indagar y dar a conocer si el exgobernador Ernesto Ruffo brindó respaldo al grupo criminal de Los Arellano Félix, como parte de las líneas de investigación que se siguen en el caso.

Sedatu reporta 30% de avance en meta de 70 mil viviendas en Puebla

A través de un enlace remoto, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, informó durante el miércoles de vivienda y en enlace con Puebla que la meta en la entidad es llegar a 70 mil nuevas viviendas; hasta el momento, el programa registra un avance del 30 por ciento en su cumplimiento.

"Es la 26° sesión de Miércoles de Vivienda: en Puebla, la meta es de 70 mil viviendas y ya vamos el 30% de avance entre Infonavit, Conavi y FOVISSSTE. Esta sesión es histórica, porque es la primera piedra de un gran proyecto. Nos sentimos muy orgullosos", destacó Vega.

Además, junto con el gobernador Alejandro Armenta, encabezaron el arranque del conjunto habitacional FOVISSSTE Carmen Serdán.

México es el principal socio comercial de Estados Unidos: Ebrard

Ante declaraciones de Donald Trump sobre el T-MEC, el secretario de Economía Marcelo Ebrard destacó la relevancia estratégica del tratado:

"México es el cliente número uno de Estados Unidos, comprando más que la suma de China, Alemania y Japón", señaló.

Recordó que la reciente visita del representante comercial Jamieson Greer confirma que la cooperación técnica y económica se mantiene activa, y que el país conserva el trato más favorable, impulsando el crecimiento de sus exportaciones.

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KIA confía en que autoridades defenderán al país en revisión del T-MEC

Horacio Chávez señaló que el sector automotriz se mantiene enfocado en su producción y comercialización, al tiempo que expresó su confianza en que el gobierno conducirá con éxito las negociaciones por los aranceles y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ante el escenario de mayor competencia global.

“El mercado es cada vez más competitivo; nosotros estamos enfocados en nuestra producción, en nuestra venta y confiados en que las autoridades harán el mejor papel para estas pláticas que están teniendo para la revisión de los tratados”, explicó Chávez.

KIA exportará su nuevo auto eléctrico desde Nuevo León a toda la región

El secretario de Economía informó que, con esta inversión, KIA México proyecta enviar el vehículo a distintos países de América Latina y a otros mercados internacionales conforme avance el proyecto.

KIA EV3, primer auto eléctrico producido en México, será fabricado en Pesquería, Nuevo León.

Horacio Chávez, director comercial de KIA México, mencionó que por primera vez la marca producirá y comercializará en el país un vehículo 100% eléctrico, el modelo Kia EV3, que se ensamblará en la planta de Pesquería, Nuevo León.

Destacó que la combinación de infraestructura industrial, cadena de proveedores y talento nacional hace posible este proyecto, que representa una nueva etapa de movilidad adaptada a las familias mexicanas.

“Hoy nos complace anunciar una inversión estratégica que marca un hecho histórico: por primera vez produciremos y comercializaremos en México un vehículo totalmente eléctrico. El Kia EV3 será orgullosamente hecho en México y representa una nueva generación de movilidad diseñada para responder a las necesidades de las familias mexicanas”, dijo Chávez.

Alinean nuevas inversiones con el Plan México

Young Sam Kim, director general de KIA México, explicó que los más de 11 años de presencia de la firma han ido de la mano del crecimiento nacional, bajo una estrategia centrada en las personas y los clientes.

Señaló que los recursos que se destinarán coinciden con los objetivos del Plan México para impulsar un desarrollo innovador e incluyente, y reafirmó el compromiso de la empresa como socio estratégico para alcanzar una prosperidad compartida.

"KIA México será el socio más estrategio y confiable para hacer realidad la prosperidad compartida, tomando como base las avanzadas iniciativas", añadió.

KIA México invertirá $649 millones de dólares en México

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer la inversión de $649 millones de dólares que realizará la automotriz KIA México en territorio nacional, como parte de los proyectos que impulsan el desarrollo económico y la atracción de capitales al país.

"Iniciarán la producción de un vehículo que se hacía en Corea y ahora se hacía México. La línea de producción iniciarán el 4 de agosto en Nuevo León", anunció Ebrard.

KIA anuncia inversión en México

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en esta conferencia matutina se encuentra acompañada por el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, para dar a conocer los detalles de una nueva inversión que realizará la automotriz KIA en el país.