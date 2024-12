Sheinbaum desmiente recriminación a Trump sobre aranceles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desmintió las declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que ella le habría recriminado durante una llamada telefónica diciendo: “¿Por qué me haces esto?”.

En su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que la conversación con el próximo mandatario de Estados Unidos fue respetuosa y enfocada en temas bilaterales clave, como migración y combate al fentanilo.

“No fue así. Trump tiene su manera de comunicar. La presidenta de México debe mantener la coordinación sin subordinación”, señaló la mandataria, rechazando la versión que Trump dio durante una cena de Fox News donde fue galardonado como "Patriota del Año".

Sheinbaum subrayó la importancia de no caer en provocaciones, destacando que nunca se trató de una conversación subordinada ni indignante para México.

"Pueden tener la certeza, las y los mexicanos, que nunca vamos a agachar la cabeza ni a ser indignos en una conversación. Hay que evitar caer en cualquier provocación", añadió.

Según Sheinbaum, la llamada del pasado 27 de noviembre se centró en temas de interés bilateral, como la estrategia de México para atender la migración con un enfoque humanitario, evitando que las caravanas lleguen a la frontera norte. Además, se discutieron posibles colaboraciones en inteligencia e investigación para combatir el tráfico de fentanilo.

La mandataria aclaró que, aunque Trump publicó posteriormente que “vamos a cerrar la frontera”, ese tema no fue abordado en la conversación. En cambio, Sheinbaum destacó que presentó la postura de México con firmeza y respeto, enmarcada en la soberanía de ambas naciones.

“Le planteé la campaña que él mencionó recientemente sobre el fentanilo. Fue una conversación sobre cooperación, no sobre amenazas ni reclamos”, detalló.

Durante el evento organizado por Fox News, Trump aseguró que Sheinbaum le habría cuestionado su amago de imponer un arancel del 25% a las importaciones de México y Canadá, una afirmación que Sheinbaum rechazó categóricamente.

🔻 Donald Trump revela supuesto 'reclamo' de Claudia Sheinbaum durante su conversación sobre imponer aranceles a #México.



"Ella me dijo: '¿Por qué me haces esto?'"



"No, solo estoy poniendo muchos aranceles porque estás permitiendo que los criminales ingresen a nuestro país y no… pic.twitter.com/CtWWHFhuVP