Sheinbaum recibe a Michelle Bachelet en Palacio Nacional

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó mediante su cuenta de X que recibió en el Palacio Nacional a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien también fungió como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

En el encuentro, ambas personalidades conversaron sobre la situación actual de América Latina y el papel que desempeñan las mujeres en la política.

En la reunión también estuvieron presentes el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena.

Recibimos en Palacio Nacional a Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; también se desempeñó como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.



Conversamos sobre América Latina, el bienestar y el papel de las mujeres en la política. pic.twitter.com/bcwllzvGev — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 7, 2025

Michelle Bachelet, quien fue expresidenta de Chile en los periodos de 2006-2010 y 2014-2018, es la candidata que propuso el presidente Gabriel Boric para la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Comentarios