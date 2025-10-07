Cerrar X
nacional_sheinbaum_bachelet_14700e0e73
Nacional

Sheinbaum recibe a Michelle Bachelet en Palacio Nacional

En el encuentro, ambas personalidades conversaron sobre la situación actual de América Latina y el papel que desempeñan las mujeres en la política

  • 07
  • Octubre
    2025

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó mediante su cuenta de X que recibió en el Palacio Nacional a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien también fungió como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

En el encuentro, ambas personalidades conversaron sobre la situación actual de América Latina y el papel que desempeñan las mujeres en la política.

En la reunión también estuvieron presentes el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena.

Michelle Bachelet, quien fue expresidenta de Chile en los periodos de 2006-2010 y 2014-2018, es la candidata que propuso el presidente Gabriel Boric para la Secretaría General de las Naciones Unidas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tmec_sheinbaum_9055de6306
'El T-MEC es ley en los tres países que lo integran': Sheinbaum
ley_amparo_sheinbaum_8f38b4d854
Urge Sheinbaum a diputados a ajustar reforma a Ley de Amparo
mundial_2026_sheinbaum_96310820f4
Anuncia Federación fecha para revelar detalles del Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_63a8994282
Piden estudios en la zona de Catujanes para posibles desalojos
oms_gaza_bc9e5be971
OMS liderará reconstrucción del sistema sanitario en Gaza
EH_UNA_FOTO_2_8f52a1a564
Presenta Ramos Arizpe Ley de Ingresos con alza del 4%
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
publicidad
×