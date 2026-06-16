Sin pruebas de EUA, no hay detención de Rubén Rocha Moya: CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno de México no cuenta con elementos jurídicos para ejecutar una detención urgente contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, debido a que las autoridades de Estados Unidos no han presentado pruebas que respalden la solicitud realizada por una oficina del Departamento de Justicia.

Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria federal informó sobre el estado que guarda la petición enviada por autoridades estadounidenses y sobre los tiempos legales que tendría México para responder.

“No hay plazo. Habría plazo si fuera un juicio formal de extradición”, sostuvo Sheinbaum.

Una solicitud distinta a una extradición

Explicó que el mecanismo planteado por Estados Unidos corresponde a una solicitud de detención urgente con fines de extradición, una figura legal distinta a un juicio formal de extradición.

Según detalló, este tipo de petición busca asegurar temporalmente a una persona mientras se desarrolla posteriormente el proceso formal para solicitar su entrega al país requirente.

Sin embargo, enfatizó que la solicitud presentada contra Rocha no ha sido acompañada por elementos probatorios suficientes para justificar una captura inmediata.

“Nosotros hemos dicho que no hay pruebas para la detención urgente y no se han entregado ningunas pruebas”, afirmó.

Insistió en que la postura del gobierno mexicano no ha cambiado desde que se conoció la petición estadounidense y reiteró que cualquier acción deberá sustentarse en evidencia concreta.

Además, aclaró que, al no existir un procedimiento formal de extradición en curso, tampoco existe una fecha límite para responder a la solicitud de captura urgente.

Subrayó que la situación jurídica actual permanece en una etapa preliminar y que cualquier decisión dependerá de la información que eventualmente sea presentada por las autoridades estadounidenses.

En ese contexto, descartó que exista presión legal para proceder contra el exmandatario sinaloense mientras no haya elementos adicionales que respalden la petición.

EU aún puede iniciar otro procedimiento

También señaló que el escenario podría cambiar si el Departamento de Justicia decide avanzar hacia un juicio formal de extradición.

Explicó que, incluso si la solicitud de detención urgente fuera rechazada por falta de sustento, las autoridades estadounidenses conservan la facultad de presentar una nueva petición bajo otro esquema legal.

“En caso de que se rechazara esta solicitud, todavía el Departamento de Justicia, esta oficina, tendría la posibilidad de establecer un juicio formal”, explicó.

Precisó que cualquier procedimiento futuro deberá cumplir con los requisitos previstos en los acuerdos de cooperación judicial vigentes entre México y Estados Unidos.

Por último, reiteró que cualquier decisión deberá estar respaldada por pruebas y ajustarse a los procedimientos legales establecidos.

Comentarios