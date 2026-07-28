Sospecha EUA de perejil y cilantro mexicano por Cyclospora

Las sospechas iniciales apuntaban a lechugas exportadas por la empresa Taylor Farms y distribuidas a restaurantes Taco Bell en cinco estados de Estados Unidos

El excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), Scott Gottlieb, afirmó que el mayor brote registrado del parásito Cyclospora cayetanensis podría estar relacionado con cosechas de perejil y cilantro provenientes del centro de México, aunque aclaró que el origen del contagio aún no ha sido determinado por las autoridades sanitarias.

En declaraciones difundidas este lunes, Gottlieb señaló que pudo haberse presentado un evento específico en esa región del país que detonó el brote, aunque reconoció que todavía se desconoce qué ocurrió. Indicó que, como medida preventiva, grandes comercializadoras y cadenas minoristas suspendieron temporalmente el abastecimiento de productos agrícolas procedentes de esa zona mientras continúan las investigaciones.

Las sospechas iniciales apuntaban a lechugas exportadas por la empresa Taylor Farms y distribuidas a restaurantes Taco Bell en cinco estados de Estados Unidos. Sin embargo, la FDA informó el pasado 20 de julio que los análisis realizados a esos productos arrojaron un "falso positivo", por lo que descartó que fueran el origen de los contagios. A pesar de ello, la compañía mantuvo el retiro voluntario de la lechuga del mercado.

En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) inspeccionó la planta procesadora ubicada en Guanajuato que exportó el producto a Taylor Farms y también descartó que el brote se hubiera originado en esas instalaciones. La empresa señaló que cuenta con un sistema de trazabilidad para facilitar la identificación del origen de sus materias primas por parte de las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con los datos citados por Gottlieb, el brote ha dejado más de 4 mil casos confirmados y alrededor de 7 mil 500 casos sospechosos de ciclosporiasis, enfermedad parasitaria que provoca cuadros severos de diarrea y cuyos contagios continúan bajo investigación para determinar su fuente.