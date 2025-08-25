Cerrar X
Muere_adolescente_en_Zacatecas_bajo_sospecha_de_rabia_humana_21a76a9472
Nacional

Muere adolescente en Zacatecas bajo sospecha de rabia humana

La Secretaría de Salud de Zacatecas confirmó el fallecimiento de una joven de 17 años quien permanecía hospitalizada por un posible caso de rabia humana

  • 25
  • Agosto
    2025

La Secretaría de Salud de Zacatecas confirmó el fallecimiento de una joven de 17 años originaria del municipio de Mezquital del Oro, quien permanecía hospitalizada por un posible caso de rabia humana. 

La paciente murió a las 19:30 horas del domingo 24 de agosto en el Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook, la dependencia estatal informó que la joven presentó una falla multiorgánica que derivó en su deceso, pese a los esfuerzos del personal médico que mantuvo una vigilancia continua durante su hospitalización.

“La joven de 17 años de edad presentó una falla multiorgánica que derivó en su deceso”, señaló la Secretaría.

Según el informe, el estado de salud de la paciente mostró un deterioro acelerado en las horas previas a su muerte, sin que fuera posible revertir el cuadro clínico.

Muere adolescente en Zacatecas bajo sospecha de rabia humana

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si el fallecimiento fue consecuencia de rabia humana. La Secretaría de Salud informó que aún se espera el resultado de las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE), que serán fundamentales para determinar la causa del deceso.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias mantienen activos los protocolos epidemiológicos correspondientes, con el objetivo de prevenir cualquier posible propagación del virus.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Rescatan_a_hombre_de_cascadas_de_la_Estanzuela_111f4b56c6
Rescatan a hombre de cascadas de La Estanzuela
Whats_App_Image_2025_08_24_at_12_52_10_PM_7ca0796b77
Muere paciente en baños del IMSS; era agente ministerial retirado
deportes_oliver_torres_fec68364ed
Oliver Torres dona sangre y convive con niños en el IMSS
publicidad

Últimas Noticias

Gz_Sa_Dm_KXYA_As1i_F_39f6732f6c
Construirá CFE dos plantas termosolares en Baja California Sur
blog_3376_74c9_768x512_4f513bf913
Capacita San Pedro a tránsitos en Plan de Movilidad Escolar
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_256387e900
Rescata Protección Civil a menor atrapado en máquina de peluches
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_7_57_50_PM_1_aaa4a14b13
Policía halla 84 refrigeradores robados en Escobedo
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
nl_dr_hospital_alena_02c11689ea
Luchará afectada por Doctors Hospital contra malas prácticas
publicidad
×