Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_07_T153148_198_ef8c1bb539
Nacional

Sube a 24 fallecidos por incendio en Waldo's de Sonora

El siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 horas cuando el comercio se encontraba lleno de clientes previo al Día de Muertos

  • 07
  • Noviembre
    2025

Autoridades estatales informaron que la cifra de personas fallecidas a causa del siniestro reportado en una tienda Waldo’s aumentó a 24.

El gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó la muerte de un adulto mayor de 81 años, que se desempeñaba como paquetero debido a que estaba encariñado con sus compañeros de trabajo y los clientes, a quienes siempre brindaba un trato amable y servicial.

El trabajador presentó quemaduras en el 90% de su cuerpo. Sin embargo, aunque luchó cuatro días por sobrevivir, perdió la vida en el área de terapia intensiva de la Clínica del Noroeste.

“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del señor Marco Segundo, quien desafortunadamente perdió la vida a causa de las complicaciones derivadas de las quemaduras sufridas en el lamentable suceso en el Waldo’s ocurrida hace unos días en Hermosillo", dijo el mandatario estatal.

Entre las 14 personas heridas, se encuentra María Isabel, una joven de 20 años, quien sobrevivió con quemaduras en el 40 % de su cuerpo y tuvo que ser trasladada a Estados Unidos para recibir atención médica especializada.

El siniestro es investigado por las autoridades, quienes no han encontrado ningún indicio de que haya sido provocado de manera intencional.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_20_acb3dc62a5
Incendio deja dos intoxicados y 60 evacuados en Ramos Arizpe
Whats_App_Image_2025_11_07_at_5_51_21_PM_c5b8eba157
Ganaderos de NL exigen coordinación para exportar de nuevo a EUA
EH_UNA_FOTO_2025_11_07_T122808_470_5db852a85c
Trump afirma que 'pueden aprender' sobre inmigración con Hungría
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_08_T124714_787_dce8db5b21
Macron agradece a Sheinbaum y celebra intercambio cultural
AP_25311580484394_4c182fb829
Irlanda pide a la UEFA vetar a Israel de competiciones de fútbol
EH_UNA_FOTO_2025_11_08_T123214_028_db0f7854d5
¿Por qué Taylor Swift queda fuera de los Grammy 2026?
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_07_at_1_20_00_AM_2a8a9a76fd
Pasajeros del Aeropuerto Monterrey sufren un viacrucis para salir
nl_aeropuerto_mty_muladar_d34a1e031b
Exigen invertir en el Aeropuerto de Monterrey
avance_metro_octubre1_7ed2e77871
Comparten avances sobre construcción de línea 4 y 6 del Metro
publicidad
×