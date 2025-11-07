Sube a 24 fallecidos por incendio en Waldo's de Sonora

Autoridades estatales informaron que la cifra de personas fallecidas a causa del siniestro reportado en una tienda Waldo’s aumentó a 24.

El gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó la muerte de un adulto mayor de 81 años, que se desempeñaba como paquetero debido a que estaba encariñado con sus compañeros de trabajo y los clientes, a quienes siempre brindaba un trato amable y servicial.

El trabajador presentó quemaduras en el 90% de su cuerpo. Sin embargo, aunque luchó cuatro días por sobrevivir, perdió la vida en el área de terapia intensiva de la Clínica del Noroeste.

“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del señor Marco Segundo, quien desafortunadamente perdió la vida a causa de las complicaciones derivadas de las quemaduras sufridas en el lamentable suceso en el Waldo’s ocurrida hace unos días en Hermosillo", dijo el mandatario estatal.

Entre las 14 personas heridas, se encuentra María Isabel, una joven de 20 años, quien sobrevivió con quemaduras en el 40 % de su cuerpo y tuvo que ser trasladada a Estados Unidos para recibir atención médica especializada.

Hay momentos que sacuden la conciencia de un pueblo.

No se trata de cifras, sino de vidas, de familias que hoy enfrentan un dolor profundo.



Hoy informamos que María Isabel fue trasladada al Hospital Valley Wise, en Phoenix, Arizona, donde recibe atención médica especializada.… pic.twitter.com/Ax079toZEu — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 5, 2025

El siniestro es investigado por las autoridades, quienes no han encontrado ningún indicio de que haya sido provocado de manera intencional.

Comentarios