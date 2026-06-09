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Suspenderán clases en CDMX por inauguración del Mundial 2026

El Gobierno federal publicó un decreto este martes que suspende clases en todos los niveles educativos y ordena trabajo a distancia en dependencias públicas

  • 09
  • Junio
    2026

El Gobierno federal publicó este martes un decreto que contempla la suspensión de clases y la implementación de esquemas de trabajo a distancia con el objetivo de facilitar la movilidad y garantizar la seguridad durante el arranque del torneo.

El anuncio fue realizado por la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Explicó que las medidas buscan reducir la presión sobre la movilidad urbana ante la llegada masiva de visitantes nacionales y extranjeros que asistirán a la ceremonia inaugural del Mundial.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, las disposiciones aplicarán únicamente el día de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México.

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Dicha estrategia tiene como propósito mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad y seguridad vial tanto para los habitantes de la capital como para los turistas que acudirán al evento deportivo más importante del planeta.

"Se emite con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad, seguridad vial y accesibilidad", explicó Alcalde Luján durante su intervención.

Una de las medidas más relevantes será la suspensión de actividades escolares en la Ciudad de México.

El decreto establece que no habrá clases en escuelas públicas ni privadas de todos los niveles educativos durante la jornada inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La disposición aplicará para educación básica, media superior y superior, con el objetivo de disminuir la movilidad de estudiantes y personal educativo en una fecha que se prevé registre una alta concentración de personas en distintos puntos de la capital.

Dependencias federales trabajarán a distancia

El documento también instruye a las dependencias de la Administración Pública Federal a privilegiar esquemas de trabajo remoto.

Las oficinas gubernamentales deberán utilizar herramientas digitales y tecnologías de la información para garantizar la continuidad de sus funciones sin necesidad de que el personal administrativo acuda de manera presencial.

La medida no aplicará para actividades consideradas esenciales, las cuales continuarán operando con normalidad.

Según explicó Alcalde, la intención es reducir el número de desplazamientos en la ciudad sin afectar la prestación de servicios públicos.

Además de las acciones dirigidas al gobierno federal y al sistema educativo, el decreto incluye un exhorto para que empresas privadas y organizaciones del sector social implementen esquemas de teletrabajo.

La recomendación está enfocada en actividades administrativas consideradas no esenciales y busca replicar la estrategia que seguirá la Administración Pública Federal.

Aunque no se trata de una obligación legal para las empresas, el Gobierno federal considera que la adopción voluntaria de estas medidas contribuirá a disminuir la carga vehicular y facilitar el traslado de asistentes durante la jornada inaugural.


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