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Suspenderá SEP clases el día inaugural del Mundial 2026 en CDMX

Clara Brugada, informó que las escuelas públicas de educación básica y media superior suspenderán clases el próximo 11 de junio

  • 01
  • Junio
    2026

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que las escuelas públicas de educación básica y media superior suspenderán clases el próximo 11 de junio con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La funcionaria explicó que la decisión fue comunicada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y aplicará exclusivamente durante la jornada inaugural del torneo, uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

La suspensión abarcará a estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato pertenecientes al sistema público. Las autoridades aclararon que se trata de una disposición extraordinaria vinculada únicamente al arranque de la justa mundialista.

Brugada destacó que el objetivo es permitir que la población pueda disfrutar del evento sin complicaciones derivadas de la movilidad y la concentración de actividades que generará la inauguración.

Otras instituciones evaluarán acciones similares

Durante una conferencia realizada en el Casa Ciudad de México International Media Center, la mandataria capitalina señaló que diversas instituciones podrían adoptar medidas semejantes para esa fecha, aunque cada organismo anunciará de manera independiente cualquier modificación en sus actividades.

Por el momento, no existe un anuncio generalizado para todas las dependencias o sectores de la ciudad.

Además de la suspensión escolar, el Gobierno capitalino lanzó una invitación a empresas y cámaras empresariales para que consideren esquemas de trabajo flexibles o remotos durante la jornada inaugural.

La propuesta busca reducir traslados y facilitar la movilidad urbana en una fecha que atraerá una importante atención nacional e internacional hacia la capital del país.

La jefa de Gobierno aprovechó el anuncio para rechazar versiones que señalaban que estas medidas buscan despejar la ciudad para los visitantes extranjeros durante el Mundial.

Según explicó, las acciones están orientadas a que los habitantes de la capital puedan participar y disfrutar de la celebración futbolística.

“Queremos que la ciudadanía viva gratuitamente y de manera satisfactoria la pasión del fútbol”, expresó.


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