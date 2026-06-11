Tamaulipeca hará el volado inaugural entre México y Sudáfrica

Estrella, una estudiante de Tamaulipas reconocida por sus logros académicos y científicos, será la encargada de realizar el tradicional volado previo al partido inaugural entre México y Sudáfrica este 11 de junio.

El anuncio fue realizado por Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

"El día de ayer nos notificaron la posibilidad de que justamente hoy, en el partido inaugural, una niña mexicana sea la que lance el volado", informó Cuevas.

La funcionaria explicó que la joven es estudiante del Bachillerato Nacional del CETI 71 de Tamaulipas, quien obtuvo el primer lugar en el Mundial de Ciencias y Tecnología Escolar celebrado en Chile en 2025.

Su proyecto, denominado Braille Care, combina el sistema braille con herramientas digitales para impulsar la inclusión de personas con discapacidad visual.

"Representa el talento y potencial de las niñas, niños y jóvenes mexicanos a través de la educación y la innovación", destacó.

Además, relató que Estrella es hija de una trabajadora de la industria maquiladora y que uno de sus principales objetivos es estudiar Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El Mundial Social llega a su cierre

Cuevas también presentó un balance de las actividades del llamado Mundial Social, estrategia impulsada por el Gobierno de México para acercar el torneo a distintos sectores de la población mediante competencias deportivas, actividades culturales y programas educativos.

La representante recordó que México hace historia al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo.

"Llegó la fecha, hoy es 11 de junio. A las once y media tendremos la ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México y nuestro país vuelve a hacer historia. Nuestra tercera Copa Mundial de la FIFA, el único país con este enorme reconocimiento", señaló.

Asimismo, informó que la asignación de boletos para actividades vinculadas al Mundial se realizó bajo criterios de transparencia y con la instrucción expresa de que servidores públicos no fueran beneficiados.

Además, detalló que más de 1.2 millones de estudiantes participaron en la Copa Escolar organizada por la Secretaría de Educación Pública, de donde surgieron varios de los beneficiarios que asistirán a encuentros mundialistas.

La distribución de boletos quedó de la siguiente manera:

88 boletos para participantes de la Copa Escolar Superior de la SEP.

19 boletos para artesanas y artesanos vinculados a la iniciativa "Cascarita Original" de la Secretaría de Cultura.

86 boletos para participantes del Torneo de Futbol Salud organizado por la Secretaría de Salud.

200 boletos para jóvenes que participaron en la Jornada Nacional de Murales impulsada por IMSS-Bienestar.

102 boletos para participantes de las competencias de Futsal, Futbol Sin Correr y T21 organizadas por el IMSS.

25 boletos para participantes de la Copa Futbot MX de C-City.

Además, dos niñas y dos niños fueron seleccionados para participar como abanderados en uno de los encuentros de la justa mundialista.

Por otra parte, llamó a la población a disfrutar las actividades organizadas alrededor del Mundial y recordó que México recibirá a millones de visitantes durante las próximas semanas.

"Es tiempo de disfrutar el futbol, de disfrutar la cultura, de disfrutar todo lo que la presidenta Sheinbaum nos ha encargado preparar y trabajar para el pueblo de México. Recuerden, jugamos de locales, todas y todos somos anfitriones", finalizó.

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