Tendencias presidenciales se mantiene igual tras Segundo Debate

Al concluir el segundo debate presidencial, analistas políticos coincidieron en que el resultado del encuentro es que las tendencias en la decisión del electorado se mantienen igual.

En tanto, respecto al formato del debate, hubo opiniones encontradas, desde quienes celebraron que él y las candidatas tuvieran más tiempo para argumentar, hasta quienes dijeron que hubo exceso en el tiempo y que incluso no fue debate, sino solo tiempo para 'ataques'.

Héctor Zuno, director de la casa encuestadora Poligrama, explicó que tras escuchar a Xóchitl Gálvez del PRI – PAN – PRD, Claudia Sheinbaum de Morena – Partido Verde y a Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano es difícil que cambien las tendencias, ya que a estas alturas del partido la mayoría ya tiene decidido por quién votará y no cambiarían de opinión tan abruptamente.

“Es difícil que de un debate haya un cambio muy abrupto, normalmente la gente a estas instancias normalmente ya tiene muy consolidado su voto, sobre todo en un país en donde o estás con el presidente o en contra del presidente, me da la impresión de que es muy difícil que cambien mucho las tendencias”, dijo Zuno.

En tanto, el politólogo Javier Ponce expresó que pese a que las tendencias se mantendrán, es necesario que candidatos como Sheinbaum y Máynez mejoren su discurso, al señalar que la primera no logra deslindarse del actual presidente y el segundo solo destaca a NL y Jalisco en su discurso.

“Creo que Claudia Sheinbaum no ha logrado y no lo quiere hacer el deslindarse del presidente, que es muy común como estrategia electoral que el candidato oficial en algún momento tenga cierta independencia de su mismo partido.

“En el caso de Máynez es el que juega más libre, es como el equipo que no tiene nada que perder…aunque su gran defecto y creo que todos lo percibieron es que pareciera que (no comprende) que México no solo es Nuevo León y Jalisco.

En contraste, el analista político Omar Cervantes opinó que Claudia Sheinbaum se mantiene como puntera y considera que el debate no fue del todo visto por los ciudadanos, sino por la esfera política que rodea los partidos.

“Fuera del círculo rojo, la clase política y los que están involucrados en las campañas, parece que México en general no vio el debate, igual que lo dije la vez pasada dudo que el debate vaya a hacer cambiar la intención del voto, creo que a estas alturas México ya decidió su voto y el debate una vez más no cambia nada la tendencia del voto” agregó Cervantes.

Por su parte, el analista político, Oscar Tamez detalló que Claudia Sheinbaum no supo defenderse de los ataques de Xóchitl, dando paso abierto a Álvarez Máynez que no recibió ningún golpeteo de las adversarias, quizás por su posición en las encuestas.

“Gana en propuestas Máynez, gana porque ninguna de las dos lo atacó prácticamente paso sin ataques y es entendible porque está muy abajo según lo señalan las encuestas, Xóchitl se vio golpeadora, pero eso que pareciera su fortaleza puede ser su debilidad, ante la escasa capacidad de presentar propuestas”, comentó Tamez.

Fuerzas políticas dan el gane a sus figuras

En razón a la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum, Héctor Gutiérrez de la Garza, vocero de la Secretaria de Gobernación en Nuevo León, dio el gane a la aspirante guinda al mantener la preferencia con sus ideas claras respecto al segundo piso de la cuarta transformación.

“Lo que estamos todos esperando es a una gente seria, ecuánime y con ideas muy claras del proyecto de nación, del segundo piso de la cuarta transformación y esa fue la doctora Claudia Sheinbaum, ganó el debate, porque mantiene esa preferencia que ya se tiene” comentó Gutiérrez de la Garza.

El coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez en Nuevo León, Francisco Cienfuegos indicó que la candidata del PRI – PAN – PRD fue la ganadora de este debate, ya que además de las propuestas que logró dar a conocer, también informó sobre los presuntos actos de corrupción del actual gobierno federal.

“Claramente (ganó Xóchitl), hay que ser objetivos, hay que ser imparciales, Xóchitl dijo las propuestas que se tenían que decir, las propuestas que van a mejorar la seguridad de la que estamos viviendo en Nuevo León y en México y que van a sacar a millones de mexicanos de la pobreza y estas propuestas van a tener a México en un crecimiento global que hoy no la tenemos”, dijo Cienfuegos.

En tanto, Sandra Pámanes, diputada de Movimiento Ciudadano, argumentó que las candidatas se enfrascaron en una discusión durante el segundo debate, permitiendo que Jorge Álvarez Máynez, candidato del partido naranja luciera con sus propuestas.

“Es un debate que obviamente Jorge Álvarez Máynez presenta sus propuestas, mientras por el lado, tanto de Claudia como de Xóchitl se enfrascan en una discusión estéril, de ataques sin sentido y ha sido una gran oportunidad para que el candidato de Movimiento Ciudadano pueda presentar sus mejores propuestas que han resaltado durante todo este tiempo” expresó Sandra Pámanes.

