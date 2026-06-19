Toneladas de basura inundan CDMX tras el triunfo de la selección

La celebración por el triunfo de México ante Corea del Sur dejó 40 toneladas de basura en la capital y generó críticas ciudadanas

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La euforia por la victoria de la selección mexicana sobre Corea del Sur provocó una acumulación de aproximadamente 40 toneladas de basura en la Ciudad de México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE).

El triunfo por 1-0, que colocó a México como líder del Grupo A en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, desató celebraciones masivas durante la noche en distintos puntos de la capital, principalmente en el Centro Histórico, el Paseo de la Reforma y zonas con FanFest.

Multitud en Paseo de la Reforma

Autoridades estimaron que cerca de 400 mil personas se congregaron a lo largo del Paseo de la Reforma, en el tramo que va de la Diana Cazadora a la avenida Juárez.

La concentración masiva derivó en grandes cantidades de residuos, que se extendieron desde el Ángel de la Independencia hasta el Centro Histórico.

Durante las labores de limpieza se recolectaron latas, botellas de vidrio, restos de comida, pancartas y plásticos, además de registrarse afectaciones en áreas verdes y mobiliario urbano.

El estado de las calles generó una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios llamaron a celebrar de forma responsable y sin dañar los espacios públicos.

Operativo de limpieza

Para atender la situación, la SOBSE desplegó desde las 5:00 horas a más de 300 trabajadores, apoyados con 23 vehículos, seis hidrolavadoras y una pipa con más de 10 mil litros de agua.

El objetivo fue retirar los residuos y restablecer la circulación en una de las principales avenidas de la capital.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar el espacio público durante este tipo de celebraciones.

“Celebrar también significa cuidar los espacios que son de todas y todos”, expresó.

La celebración ocurrió en medio del entusiasmo por la clasificación del equipo dirigido por Javier Aguirre a la fase de dieciseisavos de final del torneo.