Cada una de estas intervenciones representa la materialización de una visión de ciudad que privilegia el orden, la conservación y el cuidado del espacio público

Inicio / Nuevo León / Retiran 40 toneladas de basura para mejorar imagen de Nuevo León

Con el objetivo de mostrar un Nuevo León más limpio, ordenado y funcional, el Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB) retiró más de 40 toneladas de residuos al intervenir más de 218,000 metros cuadrados de espacio.

La directora general María Guadalupe López Marchán señaló que el mantenimiento permanente del espacio público constituye una de las principales herramientas.

“Cada acción de conservación refleja el compromiso de seguir construyendo un estado que avanza con orden, calidad y visión de futuro. Mantener nuestros espacios públicos en óptimas condiciones es parte esencial de la transformación que vivimos en Nuevo León", expresó.

La transformación de una ciudad no depende únicamente de la construcción de nueva infraestructura; requirió también de un trabajo permanente de conservación y mantenimiento.

Estas acciones forman parte del programa REPARAURB, que desarrolla trabajos integrales de limpieza, barrido manual y mecánico, deshierbe, desbroce, retiro de residuos, descacharrización, mantenimiento y riego de áreas verdes.

Cada una de estas intervenciones representa la materialización de una visión de ciudad que privilegia el orden, la conservación y el cuidado permanente del espacio público.

Dichas brigadas atendieron diversos puntos estratégicos en los municipios de Monterrey, Guadalupe, San Pedro Garza García, General Escobedo y Aramberri, especialmente en avenidas principales, camellones centrales, laterales, parques, plazas públicas, áreas verdes, puentes peatonales y otros espacios urbanos de afluencia.