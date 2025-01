Tribunal ordena al Poder Judicial continuar con elección judicial

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Comité de Evaluación del Poder Judicial reanudar el proceso de selección de candidatos que serán postulados para la elección de jueces, magistrados y ministros el próximo 1 de junio.

Con los votos a favor de Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Alfredo Fuentes, el Máximo Tribunal informó que los miembros del Comité tendrán un lapso de 24 horas para retomar sus actividades, luego de suspender el proceso electoral para el Poder Judicial.

“Quisiera reiterar que en este Pleno se ha resuelto aceptar que no hay duda respecto de nuestras competencias; creo que eso ha sido manifestado por los cinco integrantes. No hay duda de que este Tribunal es última instancia en materia electoral y tampoco hay duda respecto de que no podemos obedecer órdenes de autoridades incompetentes, en este caso menores también”, puntualizó Mónica Soto.

