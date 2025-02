Propone gobierno del estado a la oposición ‘época de paz’

Luego de una época de largos pleitos políticos, el estado ofreció el pasado miércoles al PRI y PAN “fumar totalmente la pipa de la paz”.

Aprovechando el ambiente de “cordialidad política”, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pidió a los poderes Judicial y Legislativo que se desistan de todos los juicios, controversias y disputas legales existentes en su contra, y él hará exactamente lo mismo.

El pasado miércoles, durante una rueda de prensa de Nuevo León Informa para hablar del tema del Metro, el mandatario estatal ofreció acabar totalmente con las pugnas que aún existen y resolver todo mediante la vía política.

“Lo que queremos, y el Estado va a poner el ejemplo, es que todos los agravios que hubo ya se desistan".

“Por ejemplo, si el Tribunal Superior de Justicia presentó una controversia en la Corte contra el Poder Ejecutivo, o el Poder Ejecutivo presentó una contra el Legislativo o Judicial, pues lo que vamos a hacer es desistirnos”, aseguró García.

En ese sentido, el gobernador sugirió que todos los procesos en curso se solucionen sin la vía legal.

Cuestionado sobre la relación con el Poder Judicial ahora que terminó la pugna, García Sepúlveda aseguró que buscan llevar cordialidad, argumentando que el beneficio es para la seguridad pública.

Así, el mandatario adelantó que invitará a las mesas de coordinación a Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia.

“Se va a volver muy indispensable el Poder Judicial, porque al final son los que resuelven, y a veces sus criterios nos liberan delincuentes de alto impacto, o nos liberan del crimen organizado".

“Yo también invito a Arturo, que es amigo porque fue diputado con un servidor”, destacó.

Además, recalcó: “Nos va a ayudar con el tema de seguridad si el Poder Judicial está coordinado y nos acompaña a estas mesas”.

Desde el 2022, el estado y los poderes Legislativo y Judicial se han enfrascado en diversas disputas legales que van desde el Presupuesto, la no publicación de decretos del Congreso, hasta los procesos para nombrar fiscales y al Auditor Superior de Justicia.

Tanto unos como otros han presentado diversos recursos ante jueces de distrito y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El tema “amainó” al alcanzarse acuerdo para nombrar al fiscal general de justicia y aprobar el Presupuesto de 2025, pero los juicios siguen “vivos”.

PRI rechaza ofrecimiento y PAN lo analiza

Ante esto, voceros del PRI y PAN en el Congreso local mostraron posiciones divididas. Los tricolores afirmaron que no darán marcha atrás en los juicios políticos, y el PAN, aunque dijo que no sería buen precedente no castigar los supuestos agravios, analizará la petición, ya que reconoció que no tiene los votos suficientes para proceder contra el mandatario.

El coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, indicó que analizarán la situación, pues enfatizó que, si bien considera que no es positivo dejar sin castigo los “agravios”, reconoció que no tiene los votos suficientes para, por ejemplo, enjuiciar políticamente al gobernador.

Remarcó que, por este motivo, no tendría caso seguir adelante, pero señaló que pronto darán a conocer la posición de la bancada.

En tanto, la presidenta del Congreso, la diputada local priista Lorena de la Garza, señaló tajante que ellos no se van a desistir, porque afirmó que los desvíos del gobernador no pueden ser perdonados.

Aunque le pusieron una pausa al pleito con el Ejecutivo para transitar con el Presupuesto 2025 y la designación de un fiscal general, el PRI y el PAN ven difícil desistir de los juicios políticos contra el gobernador Samuel García, porque sería dejar un antecedente para que los nuevos gobernantes actúen de la misma manera.

En entrevista, Carlos de la Fuente, coordinador del PAN en el Congreso del estado, indicó que analizarían la petición; sin embargo, no podrían dejar de lado las sanciones o incluso poner una sanción que no sea adecuada.

“Lo tenemos que analizar, no teníamos eso hablado, nosotros fuimos claros, hicimos un paréntesis, sacamos el presupuesto, entendemos que tenemos que construir, tener más diálogo, seguir avanzando, pero siempre se hicieron a un lado los juicios políticos".

“Pero si hacemos una sanción muy ligera, vamos a dejar una puerta abierta para que todos los gobernantes estén haciendo un abuso del recurso público en los procesos electorales y las contiendas no sean equitativas, por eso no podemos tener una sanción a la ligera”, subrayó De la Fuente.

Por su parte, la diputada del PRI, Lorena de la Garza, indicó a través de sus redes sociales que los juicios contra el mandatario estatal no se van a dejar de lado.

“Los juicios políticos contra Samuel García no se detienen, pues en Nuevo León nada ni nadie está por encima de la ley".

“Lo que aprobamos fue la designación del fiscal para hacer frente a la crisis de inseguridad; y el Presupuesto 2025 para que hubiera recursos suficientes para atender las demandas de la gente, pero no significa que hayamos pactado con Samuel García ni mucho menos que nos prestemos a sus intereses”, puntualizó la diputada.

Hasta el momento, ningún juicio político en contra de Samuel García ha avanzado, ya que, dicho por los propios diputados, los votos para que las sanciones procedan no les dan, puesto que necesitan 21 votos y no cuentan con el apoyo de Movimiento Ciudadano, mientras que en Morena solo mencionan que lo van a analizar.

“No nos dan los votos, lo he mencionado en varias ocasiones, no nos desistimos de los juicios políticos, pero difícilmente vamos a avanzar porque Morena ha sido muy claro de que no va con ese tema y lo han dicjo publicamente", agregó Carlos de la Fuente.

