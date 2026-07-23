Se identificó indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos operaciones en efectivo.

Inicio / Nacional / UIF bloquea cuentas de hijastro de El Mencho y 54 sujetos de CJNG

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SAT) bloqueó este jueves las cuentas bancarias de Juan Carlos Valencia González, alias "El Pelón" e hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" y 54 personas al ser señaladas como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, luego de ser designadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se dio a conocer que 39 personas físicas y 16 personas morales, como parte de las acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada.

📢 #ComunicadoDePrensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, fortalece acciones contra estructuras financieras vinculadas al CJNG.



La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de… pic.twitter.com/y44xNqiRVz — Hacienda (@Hacienda_Mexico) July 23, 2026

En un comunicado, se mencionó que identificaron ciertos indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos operaciones en efectivo.

Detectan posibles inconsistencias ante ingresos reportados

Se detectaron posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero, por lo que se declaró que algunas de las personas presentaban similitudes con "empresas fachada".

"El análisis identificó además personas morales con actividades ilícitas, algunas de las cuales registraron operaciones financieras relevantes, mientras que otras presentan características de empresas fachada o con estructuras corporativas de limitada o nula actividad económica aparente".

Por estos hechos, la Unidad de Inteligencia Financiera interpuso su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.