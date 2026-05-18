UIF inmoviliza cuentas de Rubén Rocha tras acusaciones de EUA

Ante las acusaciones realizadas por Estados Unidos en contra del gobernador Rubén Rocha y nueve funcionarios de Sinaloa, la Secretaría de Hacienda anunció la inmovilización preventiva de las cuentas bancarias de cada uno de los involucrados en el caso.

A través de redes sociales, la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer un comunicado en el que detalla que estas medidas se interpusieron para Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa.

Detalla que agregaron tanto al mandatario como a los nueve funcionarios a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo debido a los reportes emitidos por las instituciones del sistema financiero mexicano.

📢 #Comunicado de prensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas de inmovilización de Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa.



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas… pic.twitter.com/HHKesBnToA — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 18, 2026

La Unidad Inteligencia Financiera señaló que esto se debe a que los bancos mexicanos buscan mantener sus relaciones con las entidades financieras estadounidenses, por lo que emitieron estas alertas conforme a sus mecanismos.

"Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional."

Por ello, mencionó que las personas que se encuentran dentro del listado cuentan con los medios de defensa y garantías para que se apliquen estos protocolos.

"Asimismo, las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes."

Sin embargo, afirmó que se encuentran analizando la documentación relacionada para someterlas a los "mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano".

Esto se debe a que el gobernador de Sinaloa fue señalado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de cometer diversos delitos relacionados con posesión de armas de fuego y narcotráfico junto a nueve funcionarios más:

Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario de Sinaloa

y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa

Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa

José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa .

. Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán

Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la entrega de exfuncionarios de Sinaloa a autoridades estadounidenses no representa ningún riesgo para México por lo que anunció que recibiría a dos funcionarios estadounidenses para abordar temas de seguridad en su relación bilateral.

Anuncia presidenta visita de funcionarios de EUA por seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que esta semana arribarán a México altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos para fortalecer la coordinación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico, tema que abordó recientemente durante una llamada telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal detalló que el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, realizará una visita oficial el jueves y viernes, mientras que el próximo lunes llegará Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Unión Americana.

Aquí te presentamos la nota completa: Anuncia presidenta visita de funcionarios de EUA por seguridad

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